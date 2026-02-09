La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito del Estado de Jalisco contempla la aplicación de multas para aquellas unidades que infrinjan las limitaciones respecto a la polarización de cristales y el uso de calcomanías.

Las normas contemplan castigos relacionados con las calcomanías en vehículos, específicamente cuando estas impiden la visibilidad de los datos de las placas.

¿De cuánto es la multa por tener vidrios polarizados o calcomanías en vehículos en Guadalajara?

En la Ley de Movilidad existen sanciones relacionadas con el uso de calcomanías en los vehículos, cuando estas impidan la identificación de la unidad:

De acuerdo con el artículo 177 fracción VIII, "circular con placas ocultas, total o parcialmente; con cualquier objeto o material que impida su plena identificación o, llevar en la parte exterior del vehículo, además de las placas autorizadas, otras diferentes que contengan numeración o que impidan la visibilidad de aquellas" es motivo de sanción.

Asimismo, la fracción IV del artículo 176 del documento señala castigos por el uso de "cristales polarizados u otros elementos que impidan totalmente la visibilidad hacia el interior del vehículo, o polarizado de cualquier intensidad en el parabrisas del vehículo".

Las multas se determinan con base en el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual, desde el primer día de febrero, tiene un valor de 117.31, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En caso de que las placas del vehículo se encuentren cubiertas por algún objeto, la multa asciende a 150 a 200 veces el valor de la UMA, lo que en 2026 se traduce en un monto que va de 17 mil 596.50 a 23 mil 500 pesos.

Por otro lado, por el uso de vidrios polarizados, la multa es de 1 a 5 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Así, el monto puede ir de los 117.5 a los 587.5 pesos.

