El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene un esquema claro de deducciones sobre algunos gastos de los contribuyentes, entre las que se incluye la medicina, pero ¿De qué tipo y bajo qué circunstancias? Esta es la información:El SAT recordó a las personas físicas que obtienen ingresos por honorarios, sueldos y salarios, arrendamiento y actividad empresarial o profesional, que pueden deducir gastos médicos.Cabe señalar que las deducciones personales son gastos que las y los contribuyentes tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables del ejercicio fiscal de que se trate.En este sentido, los gastos médicos deducibles corresponden a:El contribuyente que presenta la declaración puede deducir los gastos médicos propios y los que haya pagado por sus familiares directos (cónyuge o persona con quien vive en concubinato, padres, abuelos, hijos y nietos), siempre que estos no hayan percibido ingresos iguales o superiores al salario mínimo anual. Es indispensable que estos gastos se paguen a través de cheque nominativo, transferencia electrónica o tarjeta de crédito, débito o servicios. En el caso de honorarios médicos, se deben respaldar con facturas emitidas por personas con título profesional.También son deducibles los gastos por salud derivados de incapacidades o discapacidades en grado mayor a 50%, siempre que se cuente con el certificado o la constancia correspondiente expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. Siempre que se realice este tipo de gasto, es necesario verificar que:Asimismo, para que se consideren en la declaración anual se debe evitar deducir:El SAT recomienda a las y los contribuyentes revisar sus facturas médicas y verificar que la clave de producto y servicio corresponda a las claves relacionadas con este tipo de deducción personal.Para mayor información, está disponible el nuevo minisitio de Deducciones Personales en el siguiente enlace:https://www.sat.gob.mx/minisitio/DeduccionesPersonales/index.htmlCon información del SAT