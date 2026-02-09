Dólar en México tocaría piso de 17 pesos esta semana

El Superpeso podría tocar el piso de las 17 unidades por dólar, según analistas económicos. Esta es la previsión de la cotización para esta semana:

Estrategas de Banorte calculan que la debilidad del dólar se extenderá durante esta semana y tocará un piso de 17 pesos , después de cerrar el viernes en 17.30 en operaciones al mayoreo.

La última vez que el tipo de cambio estuvo cerca de 17 unidades fue el 3 de junio de 2024, cuando por momentos del día cotizó sobre 16.92 pesos, de acuerdo con los registros de Bloomberg.

Para esta semana, los expertos de Banorte proyectan que el tipo de cambio va a rondar entre 17 y 17.55 pesos por dólar .

"El peso ha definido un nuevo canal de operación de corto plazo entre 17.10 y 17.60. La debilidad del apetito por riesgo contuvo el debilitamiento del dólar, que esperamos se extienda gradualmente", argumentaron en el banco.

Desde su perspectiva, el posicionamiento, desempeño reciente y otros elementos como el marco arancelario relativo de México sugieren que la vulnerabilidad del peso al yen japonés pudiera ser menor contra otros periodos.

El Superpeso le pega a empresas de consumo en México

La apreciación del peso mexicano de 13.5% que registró ante el dólar durante 2025 no sólo eliminó la posibilidad de que el Gobierno federal reciba este año un remanente de operación del Banco de México, sino que también dañará al erario por la caída en los ingresos petroleros y en las entradas de los fondos de estabilización.

El llamado Superpeso también tuvo un impacto negativo para las empresas del sector de alimentos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, aunado a la debilidad del consumo en Estados Unidos.

Analistas mencionaron que algunas compañías, cuyas ventas en su mayoría dependen de la Unión Americana y otros países, fueron afectadas por la fortaleza cambiaria del último año .

Si bien ya se tenía descontada la debilidad del consumo en Estados Unidos por el tema de los migrantes y el efecto del empleo, la apreciación del tipo de cambio lo profundiza, explicó la analista bursátil de Grupo Financiero Ve por Más (Bx+), Ariel Méndez.

Destacó que, e n términos anuales, el Superpeso acumuló una ganancia de más de 13% frente al dólar .

Sin embargo, en términos financieros se debe tomar el promedio del cuarto trimestre de 2025 contra el promedio de igual periodo de 2024, que resultó de 8.9%, comentó.

