Desde ayer se encuentra habilitada la página web para el proceso de registro del Yo Jalisco Apoyo para el Transporte, un programa del Gobierno del Estado, operado a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), que busca garantizar el derecho a la movilidad de grupos vulnerables.

Este programa gubernamental beneficia a estudiantes, personas adultas mayores, mujeres sostén del hogar, personas con discapacidad y sus cuidadoras, además de familiares de personas desaparecidas.

Con la nueva convocatoria se pretende alcanzar a cerca de 100 mil beneficiarios en este año.

Si tu edad es avanzada y deseas aplicar a la convocatoria, quédate y descubre la información que debes conocer.

Fechas para el registro de Yo Jalisco Apoyo para el Transporte

En conferencia de prensa, Priscilla Franco Barba, secretaria del Sistema de Asistencia Social, informó que el periodo de registro estará abierto del 12 de agosto al 5 de septiembre.

¿Cuáles son los requisitos de Yo Jalisco Apoyo para el Transporte para adultos mayores?

De acuerdo con la información compartida por las autoridades gubernamentales, las personas adultas mayores que desean aplicar al programa de subsidio del transporte público deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser persona adulta mayor de 60 años o más.

Residir en uno de los 20 municipios dentro de la cobertura geográfica del programa.

Demostrar la necesidad económica para el uso del transporte público.

¿Cómo registrarse en Yo Jalisco Apoyo para el Transporte?

El primer paso es agendar una cita a través del portal: https://yojaliscotransporte-ssas.jalisco.gob.mx/ . En el sitio deberás ingresar tu CURP y seleccionar la modalidad. Una vez dentro, llena los campos solicitados.

A la cita deberás acudir con la siguiente documentación:

Acta de nacimiento

CURP de impresión reciente

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

La recepción de documentos de adultos mayores se llevará a cabo del lunes 18 al jueves 21 de agosto.

Posteriormente, se establecerá contacto con las personas que resulten beneficiarias de la gratuidad en el transporte público.

Entre las novedades de esta convocatoria se encuentra la atención personalizada a personas de la tercera edad que presenten todos sus documentos en los módulos, para garantizar que ninguna quede fuera por no tener acceso a la plataforma.

Los módulos de registro se ubicarán en diferentes puntos estratégicos para facilitar la accesibilidad, algunos de ellos son: San Jacinto, CODE Paradero, DIF Zapopan, Bodega España, CAT del Valle, CUCEI, CUCS, CUCEA, Oblatos, San Juan de Dios, DIF Patria, CONALEP Tonalá, CETI Tonalá, UTEG, CUCBA, CUAltos, UPN y Puerto Vallarta.

Las tarjetas Yo Jalisco Apoyo para el Transporte pueden emplearse en las tres líneas de Mi Tren, SITREN, Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico, así como todas las rutas de transporte colectivo convencionales que operan en el Área Metropolitana de Guadalajara, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta y Tepatitlán.

