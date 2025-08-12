Yo Jalisco Apoyo para el Transporte: ¿Cómo registrarse para recibir pasaje GRATIS?

Como parte de una convocatoria que busca brindar transporte gratuito a personas en situación vulnerable, recientemente el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, inició la ampliación del programa “Yo Jalisco Apoyo para el Transporte”.

Te puede interesar: Gobierno de Jalisco abre segunda convocatoria para apoyo al transporte público; estas son las fechas de registro

De acuerdo con el anuncio oficial, esta nueva fase estará disponible hasta el 5 de septiembre de 2025 y tiene como objetivo entregar 50 mil tarjetas de transporte público adicionales a las distribuidas en etapas anteriores, para alcanzar la meta de 100 mil beneficiarios el próximo año.

El programa está diseñado para a poyar principalmente a personas en situación de vulnerabilidad o que requieren un respaldo extra , como estudiantes, personas adultas mayores, mujeres jefas de familia, personas con discapacidad (y sus cuidadores) y familiares de personas desaparecidas.

El beneficio se otorgará según las necesidades de cada persona. Por ejemplo, los estudiantes podrán contar con 4 pasajes diarios, mientras que el resto de los beneficiarios recibirá entre 2 y 4 pasajes por día, dependiendo del grupo al que pertenezcan.

¿Cómo registrarse en el programa “Yo Jalisco Apoyo para el Transporte”?

El registro es sencillo y se realiza en línea a través del portal oficial: https://programamipasaje.jalisco.gob.mx/

Ingresa al sitio y captura tu Clave Única de Registro de Población (CURP). Selecciona la modalidad que requieras. Agenda una cita para completar tu registro y comenzar a utilizar el transporte público gratuito.

También puedes leer: Eligen a Tlajomulco y Tlaquepaque como municipios prioritarios para la prevención del delito

Con este beneficio, el Gobierno de Jalisco busca atender las necesidades básicas de su población y garantizar el derecho a la movilidad y la inclusión social en municipios y entidades como el Área Metropolitana de Guadalajara, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Ciudad Guzmán.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP