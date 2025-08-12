Yo Jalisco Apoyo para el Transporte: ¿Cómo registrarse para recibir pasaje GRATIS?

Como parte de una convocatoria que busca brindar transporte gratuito a personas en situación vulnerable, recientemente el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, inició la ampliación del programa “Yo Jalisco Apoyo para el Transporte”.De acuerdo con el anuncio oficial, esta nueva fase estará disponible hasta el 5 de septiembre de 2025 y tiene como objetivo entregar 50 mil tarjetas de transporte público adicionales a las distribuidas en etapas anteriores, para alcanzar la meta de 100 mil beneficiarios el próximo año.El programa está diseñado para apoyar principalmente a personas en situación de vulnerabilidad o que requieren un respaldo extra, como estudiantes, personas adultas mayores, mujeres jefas de familia, personas con discapacidad (y sus cuidadores) y familiares de personas desaparecidas.El beneficio se otorgará según las necesidades de cada persona. Por ejemplo, los estudiantes podrán contar con 4 pasajes diarios, mientras que el resto de los beneficiarios recibirá entre 2 y 4 pasajes por día, dependiendo del grupo al que pertenezcan.El registro es sencillo y se realiza en línea a través del portal oficial: https://programamipasaje.jalisco.gob.mx/Con este beneficio, el Gobierno de Jalisco busca atender las necesidades básicas de su población y garantizar el derecho a la movilidad y la inclusión social en municipios y entidades como el Área Metropolitana de Guadalajara, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Ciudad Guzmán.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP