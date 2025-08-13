De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el ingreso de humedad de ambos océanos, la onda tropical número 21 que se desplaza al sur de las costas de Michoacán, y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico asociada a la onda tropical número 22 traerán lluvias fuertes —de 25 a 50 milímetros— en Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México y Tlaxcala. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, hay probabilidad de lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá soleado; las temperaturas oscilarán en torno a los 28 y 15 grados centígrados, y el viento Oeste alcanzará una velocidad de hasta 29 km/h.

¿A qué hora lloverá este 13 de agosto en Guadalajara?

En la ensimismada urbe tapatía, y de acuerdo con las cadenas meteorológicas de Meteored y The Weather Channel, se registra la probabilidad de tormenta —con una acumulación de agua de 6.2 mm— en 80% de su región.

2:00 PM Tormenta (50%) Acumulación de agua de 0.1 mm 4:00 a 5:00 PM Tormenta (90%) Acumulación de agua de 0.8 mm 7:00 PM Tormenta (64%) Acumulación de agua de 0.9 mm 8:00 PM Tormenta (90%) Acumulación de agua de 2.5 mm 9:00 PM Tormenta (93%) Acumulación de agua de 4.9 mm 10:00 a 11:00 PM Tormenta (96%) Acumulación de agua de 2.5 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá intervalos de lluvia acompañada de actividad eléctrica y posible caída de granizo al sur y en la zona costera.

