Este miércoles el Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, dio a conocer la lista de 13 empresas que han sido fichadas y sancionadas por, presuntamente, estar relacionadas con los fraudes de tiempos compartidos que comete el Cártel Nueva Generación, principalmente en Puerto Vallarta.

Se trata, en primer lugar, de Akali Realtors; Centro Mediador De La Costa, S.A. de C.V.; Corporativo Integral De La Costa, S.A. de C.V.; Corporativo Costa Norte, S.A. de C.V.; y Sunmex Travel, S. de R.L. de C.V. Las cinco, afirmó el Departamento del Tesoro, reconocen explícitamente su participación en el sector del tiempo compartido.

Otra empresa involucrada en transacciones relacionadas con el tiempo compartido es TTR Go, S.A. de C.V. que supuestamente afirma ser únicamente una agencia de viajes, y que ha sido identificada por el Gobierno de EU como parte de la red de fraudes.

A través de un comunicado, la autoridad extranjera afirmó que dentro de la lista designada hoy hay otras tres empresas que supuestamente se dedican a actividades inmobiliarias: Inmobiliaria Integral Del Puerto, S.A. de C.V.; KVY Bucerias, S.A. de C.V.; y Servicios Inmobiliarios Ibadi, S.A. de C.V.

“Esta diversa red corporativa también incluye operadores turísticos (Fishing Are Us, S. de R.L. de C.V.; Santamaria Cruise, S. de R.L. de C.V.); una empresa de servicios automotrices (Laminado Profesional Automotriz Elte, S.A. de C.V. ); y una firma de contabilidad (Consultorias Profesionales Almida, S.A. de C.V.)”.

El comunicado afirma que estas 13 empresas están siendo sancionadas de conformidad con la EO 14059 y de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por ser propiedad de, estar controladas o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente de Michael Ibarra Díaz Jr., sancionado también este miércoles por el gobierno estadounidense.

Ibarra Díaz Junior se suma a la lista de sancionados por estos fraudes de tiempos compartidos. Según el Departamento del Tesoro, es un empresario originario de Puerto Vallarta "aparentemente legítimo del sector turístico", y está involucrado en fraudes de tiempo compartido en nombre del Cártel Nueva Generación.

"Durante más de 20 años, Ibarra ha participado en la venta y administración de tiempos compartidos en la zona de Puerto Vallarta, incluyendo el norte del estado de Nayarit. Ibarra se formó como contador, lo cual es consistente con el uso de profesionales por parte del CNG para llevar a cabo este complejo y altamente lucrativo esquema", afirmó el documento emitido este día.

Ibarra Díaz se suma a los tres miembros de alto rango del Cartel mencionado "más involucrados en el fraude de tiempo compartido", siendo estos: Julio César Montero Pinzón (Montero), Carlos Andrés Rivera Varela (Rivera) y Francisco Javier Gudiño Haro (Gudino). Estos tres individuos, afirmó el Departamento del Tesoro, también han formado parte de un grupo de represión del Cártel con sede en Puerto Vallarta "que orquesta asesinatos de rivales y políticos con armas de alto calibre".

“Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50% o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada”.

El fraude de los tiempos compartidos —cometidos desde México y Jalisco— ha sido enunciado por el Gobierno de Estados Unidos desde marzo de 2023, y cobró mayor fuerza en Jalisco hacia junio de ese año, cuando ocho jóvenes trabajadores de dos call centers en Zapopan fueron plagiados, asesinados y posteriormente abandonados en un barranco de ese municipio.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que los call centers donde trabajaban los jóvenes operaban para tiempos compartidos, pero a poco más de dos años del crimen no se confirmó abiertamente que se tratara de este mismo tipo de fraudes, únicamente se infirió que los jóvenes habían descubierto "algo que no debían" de las "empresas" para las que trabajaban, razón por la cual habrían atentado contra ellos. Sin embargo, el crimen no ha sido resuelto.

Según el FBI, hay aproximadamente seis mil víctimas estadounidenses, quienes reportaron pérdidas de casi 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 debido a fraudes de tiempo compartido en México.

Tan solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI recibió casi 900 quejas relacionadas con fraudes de tiempo compartido en México, con pérdidas reportadas de más de 50 millones. "Sin embargo, estas cifras probablemente subestiman las pérdidas totales, ya que el FBI cree que la gran mayoría de las víctimas no denuncian la estafa por vergüenza", indicó el Departamento del Tesoro.

AO

