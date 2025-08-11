Arranca registro para Vivienda para el Bienestar: requisitos, documentos y estados donde aplica

Este lunes 11 de agosto arrancó el registro para el programa de Vivienda para el Bienestar, una estrategia del Gobierno de México, implementada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que busca dar derecho a la vivienda a las personas que más lo necesitan, priorizando zonas de alta migración, rurales, indígenas o socialmente desfavorecidas.Con el inicio del proceso de registro, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ya comenzaron con las instalaciones de los 58 módulos de registros que estarán ubicados en 20 entidades federativas: Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.Este programa es para todas aquellas personas de bajos recursos, específicamente a las que están situadas en zonas de alta marginación. Este programa ofrece apoyo económico para la mejora, reparación, o ampliación de viviendas.La Conavi hace una intervención e identifica polígonos prioritarios basándose en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) publicadas por la Secretaría del Bienestar, que son áreas con alta marginación y rezago social.De acuerdo con el módulo que tengas más cercano, tendrás que llevar esta siguiente documentación en original y copia y contar con los criterios de elegibilidad:DocumentosCriterios de elegibilidadLuego de verificar la información proporcionada por cada persona, la Conavi seleccionará a quienes cumplan con todos los criterios de elegibilidad. Por lo que los resultados se publicarán en el sitio oficial de Conavi: www.gob.mx/conavi.Después de esta selección viene el segundo y último proceso. Donde habrá una llamada telefónica, una visita domiciliaria, perfilamiento de la demanda, publicación de resultados y finalmente un sorteo en caso de que la demanda del programa supere la disponibilidad de vivienda.Si resultas seleccionado para la visita domiciliaria, estos son los requisitos:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB