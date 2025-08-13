Este martes 12 de agosto, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) nuevamente registró una fuerte tormenta acompañada de granizo en algunas zonas, que derivó en la inundación de vialidades y vehículos varados, entre otras afectaciones.

En este escenario, las cámaras del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, mejor conocido como “Escudo Jalisco C5”, distribuidas en puntos estratégicos de la entidad, captaron la acumulación de agua en algunas avenidas, por lo que realizaron un llamado a la población para extremar precauciones.

De acuerdo con Protección Civil, la tormenta inició a las 18:30 horas y cesó a las 20:30. Las colonias Jardines de San José, Colón Industrial, Lomas de Polanco, Moderna, Jardines de la Cruz, Cruz del Sur y Bosques de la Victoria fueron las principales en donde se registró lluvia.

Así se vivió la lluvia del martes 12 de agosto en el Área Metropolitana de Guadalajara

Precipitación Pluvial e inundación en los cruces de 8 de julio y López de Legazpi, en la colonia Colón Industrial del municipio de Guadalajara.

Así fue la lluvia de esta tarde, desde las cámaras de C5 Escudo Jalisco



Precipitación Pluvial e inundación en los cruces de 8 de julio y López de Legazpi, colonia Colon Industrial en Guadalajara. pic.twitter.com/pu9wOLoCNm — C5 Escudo Jalisco (@C5EscudoJalisco) August 13, 2025

Inundación en López Mateos y Cruz del Sur, colonia Las Águilas en Zapopan.

��️��️ Inundación en López Mateos y Cruz del Sur, colonia Las Águilas en Zapopan. href="https://t.co/syQPHLvWYD">pic.twitter.com/syQPHLvWYD — C5 Escudo Jalisco (@C5EscudoJalisco) August 13, 2025

��️��️ Inundación en López Mateos y Cruz del Sur, colonia Las Águilas en Zapopan. pic.twitter.com/bzHZ4ARKwe — C5 Escudo Jalisco (@C5EscudoJalisco) August 13, 2025

Vehículos parados por la inundación sobre López de Legazpi y 8 de Julio.

��️Varios vehículos parados a consecuencia de la inundación, sobre López de Legazpi y 8 de Julio. pic.twitter.com/J4sSGITY4n — C5 Escudo Jalisco (@C5EscudoJalisco) August 13, 2025

Inundación en avenida Cruz del Sur e Isla Raza en la colonia Santa Eduwiges en Guadalajara.

��️��️ Inundación en Av. Cruz del Sur e Isla Raza, colonia Sta Eduwiges en Guadalajara.



Recuerda, ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1. pic.twitter.com/GnzaDmaWh7 — C5 Escudo Jalisco (@C5EscudoJalisco) August 13, 2025

Otros puntos afectados por inundaciones fueron:

Avenida Colón al cruce de Isla Pantenaria - nivel de 1.50 m

Avenida Colón al cruce de Rosario Castellanos - nivel de 1.20 m

Washington al cruce de 8 de Julio - nivel de 1.50 m

Calle 1 al cruce de Calle 20 - Nivel de 1.20

Gobernador Curiel y Calle 1 - nivel de 50 cm

Gobernador Curiel y Calle 11 - nivel de 70 Cm

Gobernador Curiel y Calle 22 - nivel de 70 Cm

Además, en la avenida Colón al cruce de Isla Pantenaria se reportaron dos vehículos varados por el acumulamiento de agua en la zona, por lo que bomberos del municipio rescataron a hombre de aproximadamente 35 años de edad.

¿Qué es el Escudo Jalisco C5?

El Escudo Jalisco C5 es el Organismo Público Descentralizado de primer contacto ciudadano. Su principal función es la gestión de emergencias a través de los números 911 y 089 (denuncia anónima). Para este fin, el organismo se apoya en plataformas tecnológicas innovadoras, mediante la captación y análisis de información, en beneficio de la ciudadanía.

El Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado administra una red de cámaras de videovigilancia para monitorear y prevenir delitos, así como para auxiliar en situaciones de emergencia.

