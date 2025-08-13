Este martes 12 de agosto el Gobierno de Jalisco anunció la apertura de la nueva convocatoria para Yo Jalisco Apoyo para el Transporte, un programa operado a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) que busca garantizar el derecho a la movilidad de grupos vulnerables.

Este programa gubernamental beneficia a estudiantes, personas adultas mayores, mujeres sostén del hogar, personas con discapacidad y sus cuidadoras, además de familiares de personas desaparecidas.

Con la nueva convocatoria se pretende alcanzar a cerca de 100 mil beneficiarios en este año.

Fechas para el registro de Yo Jalisco Apoyo para el Transporte

En conferencia de prensa, Priscilla Franco Barba, secretaria del Sistema de Asistencia Social, informó que el periodo de registro estará abierto del 12 de agosto al 5 de septiembre.

¿Cuáles son los requisitos de Yo Jalisco para los estudiantes?

Para poder ingresar al programa es necesario ser estudiante activo, cursando los niveles de educación secundaria, media superior, licenciatura o maestría en instituciones públicas o privadas adscritas de manera oficial al sistema de educación pública. También se admite a aquellos que se encuentren realizando sus prácticas profesionales y el servicio social en alguno de los 20 municipios establecidos por la cobertura Geográfica.

Además, se debe habitar en el Estado de Jalisco y demostrar necesidad económica para el uso del transporte público.

¿Cómo registrarse en Yo Jalisco Apoyo para el Transporte?

El primer paso es agendar una cita a través del portal: https://yojaliscotransporte-ssas.jalisco.gob.mx/ . En el sitio deberás ingresar tu CURP y seleccionar la modalidad. Una vez dentro, llena los campos solicitados.

A la cita deberás acudir con la siguiente documentación:

Acta de nacimiento

CURP de impresión reciente

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Comprobante de estudios

Cabe señalar que los menores de edad deben presentar dos copias de su acta de nacimiento, de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa.

Posteriormente, se establecerá contacto con las personas que resulten beneficiarias de la gratuidad en el transporte público.

Los módulos de registro se ubicarán en diferentes puntos estratégicos para facilitar la accesibilidad, algunos de ellos son: San Jacinto, CODE Paradero, DIF Zapopan, Bodega España, CAT del Valle, CUCEI, CUCS, CUCEA, Oblatos, San Juan de Dios, DIF Patria, CONALEP Tonalá, CETI Tonalá, UTEG, CUCBA, CUAltos, UPN y Puerto Vallarta.

Las tarjetas Yo Jalisco Apoyo para el Transporte pueden emplearse en las tres líneas de Mi Tren, SITREN, Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico, así como todas las rutas de transporte colectivo convencionales que operan en el Área Metropolitana de Guadalajara, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta y Tepatitlán.

