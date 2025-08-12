La mañana de este martes, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, anunció que las estaciones que forman parte del conjunto Pantitlán de las Líneas 1, 5, 9 y A , continúan trabajando de manera normal y a pesar de que los labores de limpieza siguen efectuándose, las corridas de trenes se realizan sin contratiempos.

A primera hora de este 12 de agosto, autoridades del Metro de la Ciudad de México desplegaron unidades de limpieza y equipos que se encargarán de retirar el agua acumulada en las vías y secar todas aquellas zonas de torniquetes y pasillos, principalmente en las conexiones de Pantitlán Línea A hacia Línea 9 y 1, así como en Pantitlán Línea 5.

El área de instalaciones hidráulicas verificó el funcionamiento de equipos de rebombeo instalado en los cárcamos, que permiten el desalojo de agua del sistema de captación del Metro hacia la red de drenaje exterior, la cual se vio rebasada ante la fuerte lluvia que cayó durante la noche de ayer y madrugada de hoy.

En tanto, al exterior del conjunto Pantitlán también se coordinan acciones para el desazolve de registros, con la finalidad de que los equipos de rebombeo del Metro tengan un desagüé correcto.

Durante las primeras horas de servicio se corrigió el ingreso de agua a pasillos de la estación Hangares, Línea 5, la cual reabrió sus puertas alrededor de las 8:00 horas.

Afuera de Hangares, trabajadores del Metro colaboraron en el desazolve de la red de drenaje exterior. Cabe destacar, que la operación de los trenes en las 12 Líneas que integran la red opera de forma normal desde inicio de servicio y hasta la hora.

El Metro recuerda que en caso de lluvia, los trenes reducen su velocidad de marcha al 50%, por lo que es importante prever los tiempos de traslado.

