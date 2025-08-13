Muebleros de Jalisco van a la conquista de Centro y Sudamérica

Con la expectativa de recibir a 45 mil compradores, esta mañana se inauguró la edición de Expo Mueble Internacional y Tecno Mueble Internacional Verano 2025. La exposición se realizará del 13 al 16 de agosto en Expo Guadalajara bajo el concepto "Hecha de diseño, hecha de futuro".

Asisten expositores de México, Estados Unidos, Brasil, Turquía y China, entre otros países. "Esperamos compradores de todas partes de México, obviamente, pero también de Estados Unidos y de Centroamérica y Sudamérica donde cada día crecemos más.

Tenemos representantes de cadenas que vienen y se preparan desde semanas antes para estar aquí con nosotros", explicó Roberto Quiñones Cornejo, coordinador del Consejo Organizador de Exposiciones.

Durante cuatro días, Expo Mueble Internacional y Tecno Mueble Internacional reunirá a compradoras, diseñadores, arquitectos, distribuidores y especialistas del sector.

Ana Cornejo, secretaria del Consejo Directivo, explicó que México se posiciona como la quinta potencia mundial en exportación de muebles y colchones, sólo detrás de China, Alemania, Vietnam e Italia.

"Esto nos coloca como líderes en exportación de muebles en América, superando a países de gran tradición como son Estados Unidos y Dinamarca". A nivel nacional, el sector genera más de 100 mil empleos directos y cuenta con más de 72 mil unidades económicas. En Jalisco, operan más de 2 mil 700 empresas mueblarás que generan 26 mil empleos.

"Además, es una de las seis industrias con mayor impacto en exportaciones a nivel nacional", precisó Ana Cornejo. Roberto Quiñones Cornejo, coordinador del Consejo Organizador de Exposiciones, destacó que Expo Mueble Internacional es la plataforma líder en América Latina para este sector.

Cindy Blanco Ochoa, secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, destacó la importancia de este sector en Jalisco. "40 por ciento de las exportaciones vienen de nuestro estado, vienen impulsadas por Jalisco", dijo.

