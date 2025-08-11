Costco Zapopan: ¿Qué es el certificado de gasolina y cómo obtenerlo?

Desde su apertura el pasado jueves 7 de agosto, el nuevo Costo en Zapopan, ubicado frente a la plaza San Isidro, ha atraído a los consumidores del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) no solo por el supermercado al por mayor, también por la estación de gasolina, la primera en la zona.

En esta estación se presume que el costo de combustible es competitivo en comparación con las tarifas promedio locales. Sin embargo, en estas instalaciones los pagos en efectivo no están permitidos.

En este escenario, los automovilistas tapatíos están empezando a descubrir una nueva herramienta: el Certificado de Gasolina Costco.

¿Qué es el Certificado de Gasolina Costco y cómo lo obtengo?

El Certificado de Gasolina Costco es una de las alternativas para el pago de combustible. Se trata de una tarjeta prepago diseñada para emplearse de forma exclusiva en la sucursal Costco donde opere una estación de Gasolina Costco.

La tarjeta puede adquirirse en las tiendas donde haya una estación de gasolina, en este caso, la sucursal San Isidro. Una vez activada puede recargarla cuantas veces desee en el área de cajas con un mínimo de 50 pesos y un máximo de 5 mil por transacción.

Utilizar esta opción trae múltiples ventajas, por ejemplo, es posible tener un mayor control en los gastos de combustible y planificar recargas.

Pasos para adquirir el Certificado de Gasolina Costco:

Visita la tienda Costco en San Isidro Acércate al área de cajas y solicita el certificado Recarga la tarjeta con el monto de tu preferencia dentro del rango permitido

¿Quiénes pueden cargar gasolina en Costco?

Para poder adquirir gasolina en la estación de Costco es necesario ser socio de la tienda con una membresía activa. De hecho, de acuerdo con la información del club de compras, el primer paso para comprar combustible es presentar la membresía para verificar que se encuentra vigente.

La membresía puede adquirirse en línea a través del portal costco.com.mx , llamando al 55 5246 5593 o 55 5246 5594, o directamente en cualquier sucursal.

La tienda ofrece distintos tipos de membresía para las necesidades de cada socio, con opciones estándar y ejecutiva con beneficios adicionales.

¿Cómo se paga la gasolina de Costco?

De acuerdo con el sitio web oficial de Costco, los métodos de pago aceptados en sus estaciones de gasolina son:

Certificado de Gasolina Costco

Tarjeta de Crédito Costco

Visa

Master Card

American Express

Tarjetas de Débito

Cabe señalar que el pago con tarjetas de crédito no genera comisión.

Con este esquema se apuesta por la seguridad y se agilizan los procesos de carga de combustible.

