En medio de la tragedia que dejó la severa tormenta que se registró en Puerto Vallarta la pasada madrugada del domingo 12 de octubre, algunos visitantes al destino turístico grabaron a un venado ir río arriba para alcanzar las montañas.

En el río Cuale, que cruza la zona centro de Puerto Vallarta, cámaras captaron a un ejemplar de lo que algunos señalan como venado cola blanca, sorteando la fuerte corriente para ir con dirección a las montañas ; en medio de la mancha urbana del destino de playa.

De acuerdo a lo que se menciona en redes sociales, el peligro que enfrenta el animal es que en el río Cuale, como sucede con muchas zonas de Puerto Vallarta, es que es el lugar en el que se observa la presencia de cocodrilos , sobre todo en esta temporada de lluvias.

Muchos usuarios, incluso, pidieron que el animal fuera rescatado y reubicado para evitar un encuentro fatal con un reptil.

Las imágenes han sorprendido a quienes han logrado ver el video en las redes sociales.

Apoyo tras fuerte tormenta en Puerto Vallarta

Tras la tormenta registrada la madrugada del domingo en Puerto Vallarta, con un acumulado máximo de 178.3 milímetros de precipitación clasificada como tormenta puntual severa, las acciones de limpieza, saneamiento, recuperación y evaluación de daños presentan un avance del 70 por ciento.

Sergio Ramírez López, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), junto con José Juan Hernández Velázquez, secretario general del Ayuntamiento, y representantes de la Marina y la Defensa Nacional, informaron que permanece desplegado un operativo conjunto de 660 elementos y 46 vehículos, de los tres niveles de Gobierno y voluntarios.

La tormenta generó escurrimientos intensos e inundaciones en diversas zonas del municipio, afectando mil 260 viviendas en nueve colonias, dos escuelas, 85 negocios y una iglesia . Lamentablemente, se confirma una persona fallecida .

El Sistema DIF Jalisco distribuyó hoy 215 catres, 400 cobijas, 260 colchonetas, 400 kits de aseo personal para hombre, 400 kits para mujer y 531 despensas. Además, el Municipio mantiene cinco centros de acopio abiertos, incluyendo las oficinas centrales del DIF, el quiosco de Plaza de Armas y el Hospital Regional, para recibir donaciones de la sociedad civil.

OA