El responsable de la agresión en contra del abogado David Cohen Sacal emitió sus primeras declaraciones a las autoridades. En ellas, aseguró que le ofrecieron un pago de 50 mil pesos por asesinarlo, sin embargo, el cobro de esta suma se vio frustrado al ser herido y detenido por un elemento de la Policía de Investigación.

El agresor, identificado como Héctor "N" de 18 años, detalló a las autoridades que llegó a las inmediaciones de la Ciudad Judicial con un "amigo" en motocicleta, este le dio el arma y le prometió el pago luego de asesinar al abogado; lo esperó casi media hora en el lugar y una vez que el litigante salió de los juzgados lo "pusieron", luego de eso se acercó y le disparó a corta distancia en la cabeza.

Refirió que es originario de Tepito y que en ocasiones trabaja vendiendo diversos productos en la demarcación; ahí lo contactaron y le prometieron ganarse el dinero a cambio del trabajo. Refirió también desconocer que el abogado era "importante" y también dijo, desconocer el móvil o por qué querían matar al abogado, David Cohen Sacal.

La muerte de la víctima, de 48 años, a causa de las lesiones producidas por el disparo de arma de fuego, fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) la mañana de este martes.

"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que, en los primeros minutos de este martes 14 de octubre, falleció el abogado que resultó lesionado durante los hechos ocurridos la tarde del lunes 13 de octubre en las inmediaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc", apuntó la dependencia en un comunicado.

Las declaraciones del sicario son tomadas con reservas por las autoridades, ya que en primera instancia intentó engañarlos asegurando que era menor de edad, al revisar su historial criminal, encontraron que ha sido detenido en al menos dos ocasiones por robo y venta de drogas, pero de momento no lo han podido ligar con una organización criminal.

