Puerto Vallarta y las colonias más afectadas por la tormenta (FOTOS)

Puerto Vallarta fue azotado por una severa tormenta la madrugada del domingo que dejó un acumulado máximo de 178.3 milímetros de precipitación. Este fenómeno provocó daños para varios habitantes de la zonas más populares del municipio.

De acuerdo a Sergio Ramírez López, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), hasta ayer lunes, se tenía un recuento de mil 260 viviendas afectadas, en nueve colonias, además de dos escuelas, 85 negocios y una iglesia. Por desgracia, una persona fue confirmada sin vida por la tragedia .

Por su parte, Misael López Muro, director de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta informó que las colonias afectadas en el municipio fueron:

Las Mojoneras Tamarindos Parque las Palmas La Floresta Cañadas Calvario Portales Vallarta 500 Villas Universidad Bobadilla

Temporal de lluvias con saldo rojo en Jalisco

A pocos días de que concluya el temporal de lluvias 2025, Protección Civil Jalisco informó que 20 personas han perdido la vida a consecuencia de incidentes relacionados con las precipitaciones en distintas regiones del Estado .

La corporación precisó que en el recuento reciente se incluyó el caso de un hombre arrastrado por la corriente en su vehículo en la colonia La Floresta de Puerto Vallarta, durante las lluvias registradas el pasado 12 de octubre. Dichas precipitaciones afectaron a más de mil 200 familias del municipio costero.

Además, dos personas permanecen desaparecidas : un menor de 17 años que fue arrastrado por el Río Purificación, en La Huerta, y un hombre de 70 años que intentó cruzar el Río de Calderón, en Zapotlanejo, a bordo de un caballo.

En el caso de Vanessa Espino, la joven que desapareció tras ser arrastrada por la corriente del Arroyo Hondo en la colonia La Martinica de Zapopan, las autoridades informaron que sus familiares decidieron suspender las labores de búsqueda, por lo que su estatus se mantiene como persona no localizada.

Las autoridades estatales reiteraron su llamado a evitar cruzar ríos o arroyos durante las lluvias y a mantenerse atentos a las alertas emitidas por Protección Civil, especialmente en las zonas rurales y montañosas del Estado.

OA