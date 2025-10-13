El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó la mañana de este lunes 13 de octubre que vigila una zona con potencial ciclónico, lo que formaría, con su evolución, al ciclón tropical “Sonia”.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia sobre una zona del Pacífico mexicano que podría desarrollar un ciclón tropical. A través de su cuenta en X, compartió:

Se prevé la formación de una zona de baja presión frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Mantiene 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días .

De continuar su evolución, este fenómeno podría dar forma a "Sonia", el ciclón tropical número 18 de la presente temporada .

Ciclones tropicales en el Pacífico

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado 17 ciclones tropicales en el Pacífico mexicano : "Alvin", "Bárbara", "Cosme", "Dalila", "Erick", "Flossie", "Gil", "Henriette", "Ivo", "Juliette", "Kiko", "Lorena", "Mario", "Narda", "Octave", "Priscilla" y "Raymond". De ellos, 10 han alcanzado la categoría de huracanes.

El último huracán que azotó al país fue “Erick”, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.

ESPECIAL / Conagua

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

