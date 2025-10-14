La posibilidad de que un nuevo ciclón tropical se forme en el océano Pacífico, que llevaría por nombre "Sonia", marcha con fuerza; según el pronóstico de este martes 14 de octubre del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia sobre una zona del Pacífico mexicano que podría desarrollar un ciclón tropical. A través de su cuenta en X, compartió:

Zona de baja presión al sur de Chiapas, mantiene 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 50% en 7 días . Se localiza aproximadamente a 415 kilómetros al sur de Boca de Pijijiapan, Chiapas.

Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana .

Este fenómeno podría dar forma a "Sonia", el ciclón tropical número 18 de la presente temporada .

Ciclones tropicales en el Pacífico

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado 17 ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: "Alvin", "Bárbara", "Cosme", "Dalila", "Erick", "Flossie", "Gil", "Henriette", "Ivo", "Juliette", "Kiko", "Lorena", "Mario", "Narda", "Octave", "Priscilla" y "Raymond". De ellos, 10 han alcanzado la categoría de huracanes.

El último huracán que azotó el país fue "Erick", que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.

ESPECIAL / Conagua

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

