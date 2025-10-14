¿Eres tú, Jorge Campos? Filtran cómo sería el jersey de portero del Tri para Mundial 2026

En redes sociales se ha filtrado el supuesto jersey que utilizaría el portero de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá . La aparición de este uniforme ha ocasionado controversia en las últimas horas.

La imagen del jersey filtrado destaca por su diseño, que se ha calificado como " extravagante " por el uso de patrones geométricos pintados de colores fluorescentes, del mismo modo que los utilizó el arquero Jorge Campos, ícono del futbol mexicano en los años 90 .

Aunque el diseñador no se ha pronunciado al respecto, este modelo pareciera intentar la recuperación de la estética atrevida de finales de los 90 que caracterizó al "Brody", algo que ha generado sentimientos encontrados entre la afición.

Usuarios de internet esperan más detalles acerca de este modelo, pues no se sabe si se trata de un homenaje formal para el destacado portero de la Selección Mexicana o es una simple coincidencia que se mezcla con la falta de inspiración y originalidad.

Algunas fotos disponibles en la cuenta de X de Jorge Campos donde aparece utilizando icónicos jerseys en competencia. X / @Innmortal_

¿Cómo sería el nuevo uniforme para el arquero del Tri?

Hasta el momento, ni la Selección Mexicana ni la Federación Mexicana de Futbol (FMF) , han desestimado este nuevo diseño, por lo que podríamos esperar que el portero de la próxima competición trinacional organizada por la Federación Internacional de Futbol (FIFA) utilice un jersey color rosa con grecas en colores vivos desde la zona del abdomen y que cruzan el pecho y los brazos.

Un jersey color rosa con grecas en colores vivos desde la zona del abdomen y que cruzan el pecho y los brazos. ESPECIAL / X

Se especula que el mal recibimiento de este supuesto nuevo diseño se alimenta debido a la mala actuación que las Selecciones de México, la Mayor y la Sub-20, han tenido en sus últimos partidos: Colombia goleó al Tri 0-4 en el último juego amistoso y Aregntina eliminó a la Selección Sub-20 el pasado sábado.

Usuarios de redes sociales han convertido esta filtración en una oportunidad para señalar la falta de rumbo del equipo y recriminar la aparente prioridad en el uniforme por encima de los resultados en la cancha.

