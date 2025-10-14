Mujer se hace viral por obligar a un perro a beber alcohol | VIDEO

En redes sociales circula un video que se ha vuelto viral en el que aparece una mujer en el asiento de copiloto de un automóvil en movimiento, obligando a un perro a tomar cerveza. Las imágenes han causado indignación y repudio en X y otras aplicaciones sociales.

De acuerdo con la información circulante, los hechos habrían ocurrido en Chihuahua en el municipio de Madera. En las imágenes se puede ver a una joven vertiendo a la fuerza un par de cervezas dentro del hocico de un perro que se mantiene sentado a un lado de ella, pero intentando rehuir a la botella de alcohol que le ponen a la fuerza.

El video viene acompañado de un mensaje escrito que ha aumentado la indignación. Esto dice: "Si se les perdió su perro no se preocupen lo traigo en la peda jaja".

Además de dicha mujer, una persona graba los hechos desde el asiento trasero y presumiblemente ríe ante las reacciones del canino.

En el video también se alcanza a ver a un conductor masculino que no reacciona frente al maltrato animal que sufre el perro.

La presidencia municipal de Madera reprobó el hecho y anunció que colaborará con las autoridades correspondientes para investigar y sancionar a los responsables de este acto reprobable.

Por último, a través de un comunicado oficial, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) del Estado de Chihuahua confirmó que la protagonista del video es una estudiante de la institución y ya se atiende la situación conforme a los procedimientos internos establecidos. A la par que se investiga si las demás personas que aparecen en el material pertenecen a la comunidad para iniciar con el procedimiento respectivo.

Algunos usuarios reportan que el perro habría sido abandonado en la calle, sin embargo, dicha información está pendiente de confirmación por parte de las autoridades.

Las redes sociales de las presuntas responsables fueron eliminadas.

Te puede interesar: El supermercado más caro de Jalisco se encuentra en Guadalajara: Profeco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB