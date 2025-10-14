Productores de maíz iniciaron esta mañana de martes, 14 de octubre, una serie de protestas en varios puntos del Estado en demanda de un mejor precio del grano.

Desde temprano, un contingente de maiceros se concentró en la carretera a Acatlán de Juárez, en sentido a López Mateos. Otro número grupo tomó desde las 9:00 horas aproximadamente la caseta de Ocotlán y otro más la de Atotonilco.

Ricardo Hernández, uno de los líderes de productores, explicó que decidieron tomar la caseta de Ocotlán porque las autoridades no han escuchado sus peticiones.

Autoridades no escuchan peticiones de maiceros

"Pedimos un precio de 7 mil 200 pesos y no menos porque los costos son de 55 mil pesos por hectárea y, si tienes un rendimiento de siete a ocho toneladas, aun así salimos apenitas", comentó.

El productor explicó que han estado negociando con el secretario de Agricultura, Julio Berdeguer, pero no se ha podido llegar a un acuerdo, por lo que piden la intervención de la Secretaría de Gobernación o de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

"Ya tenemos meses y meses y no nos han podido solucionar nada; sentimos que él está rebasado, porque dice que el campo está muy bien, pero no, el campo no está bien, la agricultura se está acabando y cada vez se está dejando de producir más maíz", sostuvo.

Paro de maiceros en Jalisco y otros estados

Además de Jalisco, el paro de maiceros se hace en otros estados como Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guanajuato. "En este momento tenemos tres puntos donde tenemos cierre de carreteras: uno de ellos es en el kilómetro 40 hacia el sur de la ciudad, uno más en la caseta de Ocotlán y otro más que se acaba de abrir hace 30 minutos en la carretera federal de Atotonilco", explicó el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora.

"En los tres, la demanda de los productores es que el gobierno federal pueda revisar los precios del maíz para la cosecha primavera-verano 2025, y ellos están pidiendo un precio que se iguale a los 7 mil 200 como precio de garantía; sin embargo, esto que demandan es para un segmento mínimo, pero no para todos los productores", añadió.

