El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) no tiene pronóstico de lluvias para este martes 14 de octubre, pero sí en el aumento ligero de la temperatura. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla o neblinas en zonas altas; ambiente fresco a templado, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región, y frío en zonas altas de Michoacán. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en el suroeste de Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido, y caluroso en la mayor parte de Nayarit y Colima, así como en zonas bajas de Michoacán, alcanzando temperaturas máximas mayores a 35 °C en el sur de Jalisco; lluvias puntuales fuertes, acompañadas con descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente oeste de 10 a 25 km/h en la región, con rachas menores a 45 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Meteored prevé hoy en Guadalajara, cubierto esta mañana, con temperaturas alrededor de 20 °C. Por la tarde, tendremos nubes y claros y con temperaturas en torno a los 26 °C. Durante la noche, con temperaturas cercanas a los 21 °C. Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 9 km/h. La probabilidad de lluvia es baja, apenas del 8 por ciento .

Lluvia en Guadalajara

Martes 8% de probabilidad de lluvia 29 – 13 °C Miércoles 4% de probabilidad de lluvia 28 – 15 °C Jueves 4% de probabilidad de lluvia 28 – 16 °C Viernes 6% de probabilidad de lluvia 28 – 16 °C Sábado 9% de probabilidad de lluvia 29 – 16 °C Domingo 8% de probabilidad de lluvia 29 – 16 °C

Las lluvias estarán ausentes en Guadalajara durante la semana.

Clima nacional

Este día, canales de baja presión sobre el occidente del golfo de México, el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una circulación ciclónica en niveles altos que desplazará sobre el sur de dicho golfo y con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano, originarán lluvias puntuales intensas en Chiapas; puntuales muy fuertes en Tabasco, Veracruz y Oaxaca; y puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

No te pierdas: Así se prevé que avance el desarrollo de "Sonia" en México

Simultáneamente, la onda tropical núm. 37 se desplazará al sur de las costas de Jalisco y Colima, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente del territorio nacional . Al final del día, dicha onda tropical continuará avanzando hacia el oeste y dejará de afectar al país.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA