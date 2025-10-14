Martes, 14 de Octubre 2025

Jalisco | Lluvia

Zonas de Jalisco que esperan lluvia en las próximas horas

El SMN prevé lluvias fuertes a puntuales muy fuertes y posible caída de granizo en algunas regiones de Jalisco

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

No se descarta la probabilidad de algún chubasco aislado, especialmente en zonas montañosas de Jalisco. ESPECIAL / CANVA

Jalisco tiene un pronóstico de lluvias, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en algunas zonas. Estos son los detalles:

Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para el estado de Jalisco una jornada con temperaturas cálidas en horas de la tarde y cielo mayormente despejado, hacia la tarde y noche no se descarta la probabilidad de algún chubasco aislado, especialmente en zonas montañosas.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, pronostica que en las próximas horas se presenten lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, vientos con rachas de hasta 50 km/h, descargadas eléctricas y posible caída de granizo en:

Regiones Jalisco:

  • Sierra de Amula
  • Sur
  • Sureste
  • Lagunas
  • Centro
  • Ciénega
  • Altos Sur
  • Valles
  • Costa-Sierra Occidental

Regiones Michoacán:

  • Lerma-Chapala
  • Bajío

Para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se espera combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa o chubasco puntual por la tarde y hacia la noche.

 ESPECIAL / Conagua
 ESPECIAL / Conagua

Con información del Servicio Meteorológico Nacional Instituto de Astronomía y Meteorología

