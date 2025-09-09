La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Tlajomulco, informó que las clases presenciales previstas para este martes 9 de septiembre en ese plantel educativo quedaron suspendidas ante la contingencia existente en el municipio.

Esta medida responde a la instrucción del rector del centro universitario, el maestro Guillermo Gómez Mata, y tiene el objetivo de salvaguardar la seguridad de la comunidad estudiantil ante las diversas afectaciones que la lluvia del día de ayer provocó en Tlajomulco de Zúñiga.

La intensa tormenta registrada la tarde del lunes 8 de septiembre dejó anegada la avenida Adolf Horn, considerada una de las principales vialidades del municipio, ya que lo conecta con el resto del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

En este escenario, Tlajomulco de Zúñiga, junto con San Pedro Tlaquepaque, fueron las zonas más afectadas por la precipitación.

Además de Adolf Horn, la avenida Jesús Michel González también presentó corte a la circulación.

En un mensaje en sus redes sociales, el presidente de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, indicó que desde la noche personal del municipio realiza labores para hacer frente a las complicaciones detectadas en algunas vialidades. Señaló, además, que la lluvia de ayer ha sido la más abundante detectada en el actual temporal dentro del territorio que gobierna.

Al momento, autoridades de los tres niveles de gobierno continúan trabajando sobre la avenida Adolf Horn para desahogar la vía.

Además, patrullas de la Policía de Tlajomulco ayudaron a los ciudadanos que se quedaron atrapados en la vialidad desde la tarde de ayer a cruzar la zona.

Las clases del CuTlajo se llevarán a cabo en línea el día de hoy.

