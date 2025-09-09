Dulces de la Rosa y Universidad de Guadalajara enlazan academia con la práctica

Esta mañana la empresa Dulces de la Rosa y la Universidad de Guadalajara (UdeG) firmaron un convenio de colaboración para la implementación del modelo dual en programas académicos de interés común, impulsar una bolsa de trabajo universitaria que facilite la incorporación de jóvenes a la empresa a través de prácticas profesionales, aportar la experiencia de Dulces de la Rosa en los procesos de revisión y actualización curricular de la casa de estudios, desarrollar proyectos conjunto de investigación y transferencia tecnológica y de conocimiento.

Jaime Enrique Michel Velasco, director de Dulces de la Rosa, destacó la importancia de este convenio para la empresa.

"Es un convenio que no sólo acarreará beneficios sino que también para nuestra empresa nos honra ya que sabemos lo mucho que significa y el espíritu que está hecha la máxima casa de estudios de Jalisco y su prioritario compromiso con la sociedad", aseguró.

Añadió que en Dulces de la Rosa se preocupan por mejorar la calidad y mejorar las formulas y es ahí donde encuentran una coyuntura para concretar una vinculación con la casa de estudios y enlazar.

Karla Alejandrina Planter, rectora de la UdeG, destacó la importancia de este convenio que permitirá darle forma a una colaboración que tiene muchas posibilidades.

La idea de este convenio entre UdeG y Dulces de la Rosa es aplicar un modelo de vinculación dual de origen alemán. EL INFORMADOR / J. Acosta

"Estamos entrando en una etapa donde la vinculación es un tema crucial y toral para nosotros, vincularnos con los distintos sectores productivos y el sector social es una de las agendas que en esta administración estamos impulsando de manera importante", afirmó.

Agregó que la idea es aplicar este modelo dual de origen alemán en muchas otras empresas.

Jacobo Michel López, subdirector de Mazapán de la Rosa, explicó que este convenio representa mucho más que una firma ya que representa tender un puente entre una empresa con más de tres generaciones de historia y la fuerza innovadora de la Universidad de Guadalajara.

"Esa unión de tradición con juventud, de práctica con conocimiento, es lo que realmente puede transformar nuestro entorno", dijo.

Añadió que este convenio permitirá sumar el talento de los egresados de esta institución beneficiando mutuamente a ambas partes.

"Estoy convencido de que abrir nuestras puertas a la universidad no sólo fortalecerá nuestros procesos sino que también nos desafiará a ver las cosas de nuevas maneras y seguir innovando", añadió.

Este convenio busca tender un puente entre una empresa con más de tres generaciones de historia y la fuerza innovadora de la Universidad de Guadalajara. EL INFORMADOR / J. Acosta

Luis Gustavo Padilla Montes, coordinador general de vinculación de la UdeG, dijo que este acto marca un antes y un después en la colaboración de dos instituciones que comparten una visión común trabajar por el desarrollo de la comunidad a través del conocimiento, la innovación y el compromiso social.

"La firma de este convenio representa mucho más que un acuerdo de vinculación institucional, es la cristalización de una sólida y añeja relación con una de las empresas familiares más emblemáticas y sobresalientes de Jalisco reconocida no sólo por su liderazgo en el sector de la confitería dentro de la industria alimentaria sino también por su profunda vocación social, cultural y educativa".

Jaime Enrique Michel Velasco detalló que actualmente la empresa cuenta con más de 200 vacantes en diferentes áreas.

