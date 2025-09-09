La intensa lluvia registrada durante la tarde del lunes 8 de septiembre dejó múltiples afectaciones a su paso, entre ellas inundaciones en algunas de las vialidades más importantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

En este escenario, las cámaras del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, mejor conocido como “Escudo Jalisco C5”, distribuidas en puntos estratégicos de la entidad, captaron la acumulación de agua en algunas avenidas, por lo que realizaron un llamado a la población para extremar precauciones.

Unos de los puntos más afectados por el aumento del nivel del agua fueron Periférico Sur, Mariano Otero, Camino Real a Colima, Jesús Michel González, 18 de Marzo, 8 de Julio, Toluquilla, López Mateos y Adolf Horn, que esta mañana continúa anegada.

Así se vivió la lluvia del lunes 8 de septiembre en el Área Metropolitana de Guadalajara

Inundación en zona de San Blas y San Ignacio, colonia La Llave, en Tlaquepaque.

⛈️��️Al momento: Se cuenta con inundación en zona de San Blas y San Ignacio, colonia La llave, Tlaquepaque.⛈️��️ pic.twitter.com/Jrp8HpnecU — C5 Escudo Jalisco (@C5EscudoJalisco) September 9, 2025

Inundación en la zona de Adolf Horn y Pedro Mirassou, colonia Altos Bosques, Tlajomulco, donde personas quedaron atrapadas abordo de sus vehículos.

⛈️��️Inundación en zona de Adolf B. Horn y Pedro Mirassou, colonia Altos Bosques, Tlajomulco, personas atrapadas abordo de sus vehículos⛈️��️



Recuerda, ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1. pic.twitter.com/u8gVIqGkeY — C5 Escudo Jalisco (@C5EscudoJalisco) September 9, 2025

Inundación en los cruces de avenida Tepeyac y Prolongación Mariano Otero, en la colonia Mariano Otero en Zapopan.

⛈️��️Al horario se cuenta con inundación en los cruces de Av. Tepeyac y Prolongación Mariano Otero, colonia Mariano Otero en Zapopan.⛈️��️

�� Maneja con precaución y ante cualquier accidente comunícate al 9-1-1. pic.twitter.com/X8K8QNDuCc — C5 Escudo Jalisco (@C5EscudoJalisco) September 9, 2025

Inundación en la avenida López Mateos, a la altura de avenida Moctezuma, en la colonia Ciudad del Sol en Zapopan.

⛈️��️Al horario se cuenta con inundación en zona de López Mateos y Av. Moctezuma, colonia Ciudad del Sol en Zapopan.⛈️��️

�� Maneja con precaución y ante cualquier accidente comunícate al 9-1-1. pic.twitter.com/EVv6GrH5Wt — C5 Escudo Jalisco (@C5EscudoJalisco) September 9, 2025

Inundaciones sobre avenida Adolf Horn y la avenida concepción, colonia Fraccionamiento Real del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga.

⛈️��️��️Al horario Inundaciones sobre Av. Adolf B. Horn Jr. y Av. Concepción, Colonia Fraccionamiento Real del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga.⛈️��️��️

�� Evita la zona. Para emergencias, marca al 9-1-1. pic.twitter.com/04FSdqpjL0 — C5 Escudo Jalisco (@C5EscudoJalisco) September 9, 2025

¿Qué es el Escudo Jalisco C5?

El Escudo Jalisco C5 es el Organismo Público Descentralizado de primer contacto ciudadano. Su principal función es la gestión de emergencias a través de los números 911 y 089 (denuncia anónima). Para este fin, el organismo se apoya en plataformas tecnológicas innovadoras, mediante la captación y análisis de información, en beneficio de la ciudadanía.

El Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado administra una red de cámaras de videovigilancia para monitorear y prevenir delitos, así como para auxiliar en situaciones de emergencia.

MB

