Tras la intensa lluvia registrada durante la tarde del día de ayer, este martes, la avenida Adolf Horn, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, amaneció bajo el agua. Debido a la inundación que se presenta en la zona, varios automovilistas no pudieron llegar a sus destinos, por lo que se vieron obligados a pasar la noche en la calle.

En redes sociales, usuarios han reportado la situación. De acuerdo con los testimonios, desde las 18:00 horas del día de ayer el tráfico colapsó, y con el aumento del nivel del agua, resultó imposible que los vehículos atravesaran la vialidad.

Tras quedar atrapados, y ante la imposibilidad de llegar a sus hogares, cientos de personas descansaron en sus vehículos.

De acuerdo con el Gobierno de Tlajomulco, debido al desbordamiento del Arroyo Seco, la circulación se encuentra interrumpida desde Altus Bosques hasta Concepción.

Personal del municipio y de la Policía Vial Jalisco ya se encuentran realizando labores en la zona para desfogar el agua y restablecer la movilidad lo antes posible.

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, informó en un mensaje en sus redes sociales que la de este lunes fue la tormenta más copiosa registrada durante el actual temporal. Indicó que no se ha parado de brindar apoyo para hacer frente a las complicaciones detectadas en algunas vialidades.

Hasta el momento el saldo de las afectaciones de la tormenta es blanco.

MB

