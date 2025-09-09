Una potencialidad ciclónica se localiza en el océano Pacífico y su posible trayectoria apuntaría Jalisco, según la proyección del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este martes 09 de septiembre, el SMN informó que la onda tropical núm. 31 se desplazará sobre el sureste mexicano, asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur del golfo de Tehuantepec y, en interacción con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán; así como lluvias fuertes en Quintana Roo.

Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) compartió que vigila una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el océano Pacífico. A través de su cuenta de X, señaló:

Zona de baja presión asociada con la onda tropical número 31, incrementa a 40% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 80% en 7 días . Se localiza a 225 kilómetros al suro de la desembocadura del río Suchiate (frontera México-Guatemala) y se desplaza hacia el oeste-noroeste paralelo a costas mexicanas.

Se prevé que podría evolucionar a un ciclón tropical a finales de esta semana .

No te pierdas: Tormentas para Guadalajara a esta hora del martes

Aunque es muy pronto para preverlo, si este fenómeno natural continúa su evolución, podría darle forma al nuevo ciclón tropical de la temporada que llevaría por nombre "Mario" .

Hasta ahora se han formado doce ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: “Alvin”, “Bárbara”, “Cosme”, “Dalila”, “Erick”, “Flossie”, “Gil”, “Henriette”, “Ivo”, “Juliette”, “Kiko” y “Lorena”. De ellos, siete han alcanzado la categoría como huracán.

El último huracán registrado en el país fue “Erick”, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.

ESPECIAL / Conagua

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA