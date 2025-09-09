La centésima edición de la Liga Mexicana de beisbol (LMB) no pudo tener un desenlace más atractivo: la Serie del Rey, que iniciará este miércoles 10 de septiembre a las 19:00 horas en el estadio Alfredo Harp Helú, enfrentará a los Diablos Rojos del México y a los Charros de Jalisco, dos equipos con historias y realidades contrastantes que representan lo mejor del beisbol nacional en la actualidad y de manera histórica.

Por un lado, los Diablos Rojos del México llegan como el máximo ganador del circuito veraniego con 17 títulos, un dominio absoluto en la Zona Sur y la mira puesta en un nuevo título que los convertiría en bicampeones. Su consistencia y tradición los colocan como favoritos naturales, reforzando el peso de una camiseta que simboliza grandeza en la pelota mexicana.

Del otro lado, aparecen los Charros de Jalisco, auténtica revelación de la temporada. El equipo tapatío, en apenas su segundo año tras regresar a la LMB desde 1995, firmó una campaña de ensueño al conseguir su pase a la postemporada en la última serie del rol regular y, contra todos los pronósticos, abrirse paso hasta la gran final.

Sin embargo, lo suyo no es casualidad ni un golpe de suerte. Jalisco supo capitalizar la inercia ganadora que lo llevó a conquistar la Liga Mexicana del Pacífico y a representar a México en la Serie del Caribe. Con ello, hicieron historia al convertirse en la primera novena que disputa de manera consecutiva las finales de la LMP, la Serie del Caribe y ahora la LMB.

Por si fuera poco, a los Charros se les presenta la oportunidad de cobrar venganza ante los Diablos. Porque, aunque será la primera vez que se enfrenten en una Serie del Rey, los dos equipos ya se vieron las caras en duelos decisivos cuando se encontraron en las Series de Campeonato de la Zona Sur en 1974 y 1988, ambas las ganaron los mexiquenses por 4-2 y 4-0.

Con todo el contexto que la envuelve, la Serie del Rey no solo definirá al campeón del verano, también quedará como símbolo de lo que representa el beisbol mexicano en su edición número cien: tradición frente a modernidad, poder consolidado frente a la sorpresa emergente. El diamante será testigo del choque entre la experiencia de los Diablos y la ambición de los Charros, en una final que ya se inscribe como histórica.

Jalisco va sin miedo

Pese a que, en el papel, los Diablos Rojos se presentan como un equipo poderoso que busca un segundo título de manera consecutiva, dentro de los Charros de Jalisco aseguran que tiene todo para poder vencerlos, así lo dijo Luis Payán, el pitcher que se encargará de abrir el juego 1 de la Serie del Rey.

"Jalisco tiene todo. Tenemos una gran defensiva, grandes receptores, muy buenos bateadores y grandes corredores en las bases. Todos debemos estar bien concentrados durante el juego y jugando un buen beisbol va a estar muy difícil que nos ganen. A Diablos los veo como cualquiera, la verdad. Sé que llegan siendo los campeones, pero en nosotros está no dejar que sean bicampeones".

"Yo tengo todavía bastante por demostrar, mucho más que dar. He encontrado la forma de ser inteligente arriba de la loma y ya he sacado bastante outs a muchos bateadores muy buenos. Sé que estoy listo para enfrentar a cualquiera porque yo considero que tengo los picheos y el control para enfrentar a quien sea. No me asusta, no me da miedo, al contrario, siempre contento y disfrutando el juego con mucha inteligencia."

