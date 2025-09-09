El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) espera tormentas de consideración el miércoles 10 de septiembre. Estos son los detalles del pronóstico del clima para la ciudad:

Meteored espera para Guadalajara este miércoles cielos cubiertos principalmente . Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 25 km/h por la mañana.

El pronóstico del clima para Guadalajara por la tarde del miércoles es de chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La posibilidad de lluvias es del 90 por ciento .

Lluvia para Guadalajara

11:00 horas 22 °C Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 14:00 horas 25 °C Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 17:00 horas 24 °C Tormenta (70% de probabilidad de lluvia) 20:00 horas 19 °C Tormenta (80% de probabilidad de lluvia) 23:00 horas 19 °C Lluvia débil (60% de probabilidad de lluvia)

El pronóstico de lluvia para este miércoles es más alto al final de la tarde e inicio de la noche.

Clima nacional del miércoles 10 al viernes 12 de septiembre de 2025

Durante el miércoles y jueves, la onda tropical núm. 31 se desplazará lentamente sobre el sur de la República Mexicana, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, dichos sistemas, en interacción con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico sur mexicano, propiciarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. El viernes, la zona de baja presión podría intensificarse a ciclón tropical al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, originando lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y sur del país .

En el periodo de pronóstico:

El monzón mexicano, en interacción con un nuevo frente frío que ingresará y se extenderá sobre el noroeste del territorio nacional, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dicha región.

El sistema frontal núm. 2 permanecerá estacionario sobre el noreste de México, en interacción con un canal de baja presión, generarán probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h en la mencionada región; pronosticándose el miércoles lluvias puntuales intensas en Tamaulipas y San Luis Potosí.

Un canal de baja presión sobre el interior del país, en interacción con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, centro y oriente de México.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte del territorio mexicano, entidades del litoral del Pacífico, del golfo de México y la península de Yucatán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

