Proyectan recursos para saneamiento del río Lerma - Santiago

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 entregado a la Cámara de Diputados prevé recursos por mil 347 millones de pesos para el saneamiento del río Lerma - Santiago. Los recursos son contemplados en el rubro de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la partida "Saneamiento y Restauración del Río Lerma y sus tributarios o afluentes en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Estado de México".

Los recursos destinados se enfocarán en "acciones de saneamiento mediante la rehabilitación de infraestructura (PTARs) y mejoramiento de las riberas o zonas federales del río, para coadyuvar en la canalización de descargas ajustadas a las normas oficiales, que se vierten en el cuerpo receptor del río Lerma y sus afluentes principales".

No se especifica si la estrategia incluirá el saneamiento del río Santiago, aunque en el Plan Nacional Hídrico del Gobierno Federal contempla el saneamiento de dicho cauce junto al río Lerma. Es el único rubro de inversión para Jalisco, pues no se contempla algún otro proyecto. El PPEF no incluye recursos para la línea 5 del transporte público.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha aclarado que los recursos serán destinados vía Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura), similar a lo que sucedió con los recursos federales aportados para la línea 4 del Tren Ligero. Por lo pronto, tampoco se etiquetan recursos para la construcción del tren que irá de la Ciudad de México hasta Guadalajara, ya que solamente ha comenzado el tramo que va desde la capital hasta el estado de Querétaro.

