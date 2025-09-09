Este martes el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, giró instrucciones al secretario de Gobierno, Salvador Zamora, para que se encargue de la supervisión y seguimiento de las afectaciones generadas en la avenida Adolf Horn y las colonias cercanas al Arroyo Seco, que desbordó la tarde noche de ayer tras las lluvias.

En este mismo sentido, le solicitó que pueda gestionar los recursos que lleguen a necesitar para atender las necesidades de las familias que resultaron afectadas por el desbordamiento del arroyo.

Señaló que hasta el último corte de revisión, fueron 50 las viviendas en la zona de afectación que registraron el ingreso de agua a sus domicilios.

"Y quiero decirles a esas familias de Tlajomulco que instruí al secretario general de gobierno, un viejo conocido muy querido de este municipio, Salvador Zamora, atender los daños a través del Fondo Estatal de Desastres (Foeden), para apoyar a estas familias con todo el menaje que puedan necesitar para subsanar estas inundaciones", instó el mandatario estatal, durante su intervención en el primer informe rendido por el alcalde Gerardo Quirino Velázquez.

También aprovechó para instar al munícipe a mantenerse alerta de esta situación, que dijo, ya había sido vista en Zapopan hace algunas semanas, y que dejó afectaciones en más de 144 viviendas.

"Desde ayer le hablé a Quirino y le dije, 'tenemos que tener mucha precaución, porque la cantidad de agua que está cayendo es la misma que cayó en La Martinica en Zapopan' y tenemos que estar preparados para esto. Afortunadamente Protección Civil Estatal y del municipio, con las fuerzas de seguridad, hicieron un trabajo preventivo adecuado, porque la cantidad de agua que cayó era para que se hubieran visto afectadas muchísimas más viviendas", indicó el gobernador.

Te puede interesar: Progresa "Mario", el próximo ciclón que apuntaría a Jalisco

Tras la rendición de cuentas en el primer informe de Gobierno como alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino se trasladó a la zona afectada, para supervisar los avances en la atención que se brinda en conjunto con las autoridades estatales, y se espera que más tarde se ofrezca un corte al respecto de lo observado.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV