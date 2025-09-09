Autobús de empresa se vuelca en Puerto Vallarta

Elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara atendieron el reporte de volcadura de un autobús colectivo de una empresa que ocurrió frente a Playa Las Glorias en el sentido de sur a norte. El vehículo habría chocado con una palmera mientras circulaba sobre Avenida Francisco Medina Ascencio, provocando el derribo de la misma y la volcadura del autobús.

A la llegada de los elementos, se localizó el vehículo volcado sobre su costado derecho. Al interior del mismo se encontró al conductor, un masculino de aproximadamente 32 años que se encontraba en posición supina presentando desorientación y dolor lumbar. Por ello, tuvo que ser trasladado al Hospital Regional del municipio para su valoración médica.

Por otro lado, se constato que cuatro pasajeros fueron auxiliados por civiles quienes apoyaron en su extracción del vehículo volcado. Tras la aplicación del triage de parte de Protección Civil Puerto Vallarta, se determinó que todos ellos se encontraban estables y no había necesidad de traslado a hospital para atenciones especializadas.

En el lugar se realizaron acciones de contención y prevención por fuga de diésel. Al momento se espera la llegada de la grúa para poder extraer la unidad del camino y reabrir la circulación que fue parcialmente cerrada.

