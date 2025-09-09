Ante las inundaciones registradas durante la tarde-noche de este lunes 8 de septiembre tras una intensa tormenta, un par de personas recurrieron a un medio de transporte alternativo para atravesar la inundación en la avenida López Mateos: un kayak.El día de ayer, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) fue azotada por una fuerte precipitación, la cual, generó que varias de las vialidades más importantes del sur de la ciudad quedaran cubiertas de agua.En este escenario, dos personas sorprendieron en redes sociales tras ser captadas a bordo de un kayak sobre la avenida López Mateos, a la altura de Bugambilias.En el clip se puede apreciar como la corriente lleva a la pequeña embarcación sobre la vía, mientras sus tripulantes saludan a los transeúntes que los graban. Sobre la avenida, elementos de la Policía Vial Jalisco realizaron labores de desazolve para disminuir el nivel de agua y que la circulación fuera más ágil.El hecho generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras que para algunos esta hazaña fue un momento de alivio en medio del caos, para otros es indignante que la ciudadanía tenga que recurrir a métodos extremos para transitar una de las principales vialidades de la metrópoli.Estos son algunos de los comentarios más destacados en los videos compartidos en redes donde se muestra a dos personas a bordo de un kayak en la avenida López Mateos Sur:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB