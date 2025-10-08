Como parte del operativo de seguridad y logística que pretende garantizar una Romería segura y ordenada, autoridades zapopanas, en coordinación con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, informaron que el próximo domingo 12 de octubre algunas estaciones del Tren Ligero experimentarán cierres temporales.

En un comunicado del Gobierno de Zapopan se detalla que el servicio será suspendido en las estaciones Plaza Patria y Zapopan Centro de la Línea 3 hasta las 13:00 horas. La línea continuará su recorrido, pero sin detenerse en estos dos puntos. En este escenario, las autoridades recomiendan a los usuarios planear sus traslados para evitar contratiempos.

Asimismo, ese día se interrumpirá temporalmente un tramo de la Ruta Patria de la Vía RecreActiva.

Sobre los cierres viales, se informó que comenzarán a partir del viernes 10 de octubre con la instalación de comercios y juegos mecánicos, mientras que el sábado 11 se efectuará el cierre del resto de las calles.

Estos cambios en la movilidad se suman a las acciones y medidas que integran el plan operativo especial que se implementará durante esta tradicional celebración religiosa y cultural.

¿Cuál es la Ruta de la Romería 2025?

A pesar de que los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan sugirieron un cambio en la ruta de la Romería, argumentando que era petición de los danzantes optar por un recorrido menos demandante, la propuesta fue rechazada por la Arquidiócesis.

De este modo, la Romería mantendrá su recorrido habitual: la peregrinación arranca en la Catedral de Guadalajara, avanza por avenida Vallarta hasta Américas. Llega a los Arcos de Zapopan y toma el Andador 20 de Noviembre hasta la Basílica de Zapopan.

La Romería de Zapopan es un evento de índole religioso que se ha efectuado en Jalisco desde hace siglos y es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

