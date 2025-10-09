Presentan a los cinco finalistas del Premio Adolf B Horn

Esta mañana el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios presentó a los finalistas del Premio Adolf B Horn para su edición 2025.

Los cinco finalistas son: Daniel Hernández Urtiz Villaseñor de la empresa Akoki, José Manuel Padilla Martínez de la firma Polímeros, Luis González González de Grupo González, Pablo Gómez Sainz de Grupo SIGA y Salvador González López de Nación Tequila.

La convocatoria del XVIII Premio Adolf B. Horn se abrió el pasado 23 de julio y concluyó el 14 de septiembre.

Este año se recibieron 132 postulaciones de las cuales el 62.5 por ciento fueron de hombres y el 37.5 por ciento de mujeres.

A los participantes se les evaluaron en 10 puntos:

Componente de innovación Aplicación de tecnología Generación de empleos Facturación Ventajas competitivas Potencial de crecimiento Profesionalización del negocio Aportación a la cadena de valor Compromiso social Perfil emprendedor

Este año se recibieron 132 postulaciones al Premio Adolf B Horn. EL INFORMADOR / A. Navarro

Paulina Patlán, presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, explicó que los jóvenes emprendedores enfrentan diversos retos como la falta de financiamiento y la certificación.

"Uno de los retos es la falta de financiamiento; nosotros como emprendedores no tenemos tanto tiempo y tanto historial crediticio como para pedir un préstamo, algunos empezamos con préstamos familiares y necesitamos eso; a veces como jóvenes no lo tenemos por el tiempo que tenemos de operación", dijo.

La entrega del Premio Adolf B Horn se realizará el próximo 29 de octubre en el Museo Cabañas en Guadalajara.

