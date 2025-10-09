Jueves, 09 de Octubre 2025

Jalisco |

Presentan a los cinco finalistas del Premio Adolf B Horn

La entrega del Premio Adolf B Horn se realizará el próximo 29 de octubre en el Museo Cabañas en Guadalajara

Por: Jorge Velazco

Ellos son los cinco finalistas al Premio Adolf B Horn; de izquierda a derecha: Pablo Gámez Sainz-Grupo SIGA México; Daniel Hernández Urtiz Villaseñor-Akoki Logística; José Manuel Padilla Martínez-Polímeros BRP; Luis González González-Grupo González González; y Salvador González López-Nación Tequila. EL INFORMADOR / A. Navarro

Esta mañana el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios presentó a los finalistas del Premio Adolf B Horn para su edición 2025.

Los cinco finalistas son: Daniel Hernández Urtiz Villaseñor de la empresa Akoki, José Manuel Padilla Martínez de la firma Polímeros, Luis González González de Grupo González, Pablo Gómez Sainz de Grupo SIGA y Salvador González López de Nación Tequila.

La convocatoria del XVIII Premio Adolf B. Horn se abrió el pasado 23 de julio y concluyó el 14 de septiembre.

Este año se recibieron 132 postulaciones de las cuales el 62.5 por ciento fueron de hombres y el 37.5 por ciento de mujeres.

A los participantes se les evaluaron en 10 puntos

  1. Componente de innovación
  2. Aplicación de tecnología
  3. Generación de empleos
  4. Facturación
  5. Ventajas competitivas
  6. Potencial de crecimiento
  7. Profesionalización del negocio
  8. Aportación a la cadena de valor
  9. Compromiso social
  10. Perfil emprendedor
Este año se recibieron 132 postulaciones  al Premio Adolf B Horn. EL INFORMADOR / A. Navarro
Paulina Patlán, presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, explicó que los jóvenes emprendedores enfrentan diversos retos como la falta de financiamiento y la certificación.

"Uno de los retos es la falta de financiamiento; nosotros como emprendedores no tenemos tanto tiempo y tanto historial crediticio como para pedir un préstamo, algunos empezamos con préstamos familiares y necesitamos eso; a veces como jóvenes no lo tenemos por el tiempo que tenemos de operación", dijo.

La entrega del Premio Adolf B Horn se realizará el próximo 29 de octubre en el Museo Cabañas en Guadalajara.

