Las Fiestas de Octubre 2025 en Guadalajara ya tienen lista su cartelera oficial completa. La feria, que este año celebra su edición número 60, se realizará del 3 de octubre al 4 de noviembre en el Auditorio Benito Juárez. Durante más de un mes, miles de asistentes podrán disfrutar de conciertos, espectáculos culturales, gastronomía y atracciones para toda la familia.Las Fiestas de Octubre surgieron en 1965 como una estrategia para impulsar el turismo en Guadalajara. Al inicio se celebraban en el Parque Agua Azul, pero desde 1984 la sede oficial es el Auditorio Benito Juárez, al norte de la ciudad.Con seis décadas de historia, hoy están consideradas como una de las ferias más importantes del occidente de México, ya que combinan música, cultura, tradición, comida típica y diversión para todas las edades.En esta edición de las Fiestas de Octubre destacan artistas nacionales e internacionales como Sebastián Yatra, Caifanes, Belinda, Los Ángeles Azules, Morat, Intocable y La Arrolladora Banda El Limón, entre otros, que pondrán el ambiente en el Foro Principal de la feria, el Auditorio Benito Juárez.Fecha | ArtistaLa sede oficial de las Fiestas de Octubre es el Auditorio Benito Juárez, ubicado en la zona norte de la ciudad Jalisco. En ese sitio se encuentran tanto el Foro Principal como los espacios para juegos mecánicos y pabellones gastronómicos. El 3 de octubre, en el día inaugural, las Fiestas de Octubre comenzarán con la presentación del cantante colombiano Sebastián Yatra, quien será el encargado de encender el ambiente en el Auditorio Benito Juárez.Durante ese primer fin de semana también se presentarán Icons of Classic Rock el sábado 4 y la Banda El Recodo el domingo 5 de octubre, garantizando tres jornadas consecutivas de música y fiesta.La edición número 60 de esta tradicional feria concluirá el 4 de noviembre, cuando La Arrolladora Banda El Limón se suba al escenario para ofrecer el último concierto y despedir con broche de oro a los miles de asistentes.