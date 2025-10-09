Fiestas de Octubre en Guadalajara: 60 años siendo la feria más mexicana

Guadalajara vive una nueva edición histórica de las Fiestas de Octubre, celebrando seis décadas de tradición, cultura y alegría compartida. Lo que comenzó en 1965 como un esfuerzo por impulsar el turismo y dar vitrina a las artes de Jalisco, hoy se ha consolidado como un referente cultural que atrae tanto a locales como a visitantes de todo México y del extranjero.

En su 60 aniversario, la feria festeja con una renovación total de su emblemático Foro Principal del Auditorio Benito Juárez y una cartelera musical diseñada para todos los públicos. Entre las figuras estelares, destaca Carlos Vives, cuya presentación se perfila como uno de los momentos más esperados de la temporada, además de grandes del regional mexicano como Grupo Pesado y la Arrolladora Banda El Limón. La irreverente Bad Gyal pisará tierras tapatías, mientras que la electrónica hará retumbar el recinto con el festival Water Castle del DJ internacional Alesso, en una experiencia de seis horas de música.

Los Ángeles Azules, Ha*Ash, Mijares, Intocable y Belinda son otros artistas imperdibles que brindarán noches de leyenda en las Fiestas de Octubre.

El renovado foro contará con un escenario de dimensiones inéditas. Doce pantallas estratégicamente distribuidas asegurarán una vista impecable desde cualquier punto, mientras que en la explanada una pantalla monumental de más de 20 metros permitirá disfrutar de cada detalle aun desde fuera del recinto.

Un reflejo de Jalisco

Las Fiestas de Octubre han trascendido la categoría de feria de entretenimiento para convertirse en un auténtico espejo de la identidad de Guadalajara y de Jalisco, entrelazándose con la vida cotidiana de la ciudad. Desde su primera edición en 1965, en el Parque Agua Azul, con un festejo de atracciones locales, juegos mecánicos, puestos de comida, artesanías y música regional, la feria ha crecido tanto en magnitud como en significado, convirtiéndose en un símbolo de nuestra tierra. Estos 60 años de las Fiestas de Octubre son, ante todo, un homenaje a Jalisco.

A través de cinco ejes que se desplegarán en distintos espacios, esta edición será un viaje por nuestros pueblos, municipios, paisajes y sabores. La explanada principal muestra las “Haciendas Agaveras”, evocando la riqueza de la Región Valles y Altos, mientras que los pueblos más queridos de Jalisco también tienen un lugar destacado en el pasillo “Pueblos Mágicos”.

La riqueza de nuestras artesanías se despliega en los pasillos de “Identidad Artesanal”, mientras que el pasillo “Cuerpos de Agua”, por su parte, honra nuestras costas y mares, nuestras playas y bahías privilegiadas. La urbe también tiene su espacio en el Foro Principal, con el área “La Gran Ciudad” de nuestra Área Metropolitana.

De la torta ahogada al pozole

Asistir a las Fiestas de Octubre es sinónimo de deleitarse con los sabores de México, con una oferta gastronómica que combina tradición, antojitos y platillos para todos los gustos y exigencias.

Desde la emblemática torta ahogada, pasando por las infalibles carnes en su jugo, el legendario pozole rojo y la birria que cura no solo la resaca, también los desamores, hasta los lonches callejeros que despiertan el alma con cada bocado, esta edición se convierte en un verdadero festín de sabores. Porque Jalisco también se reconoce por su cocina, y lo mejor de nuestra gastronomía brillará con fuerza en cada rincón de las Fiestas de Octubre 2025.

La adrenalina del Mundial 2026 se vivirá en las Fiestas de Octubre

Guadalajara será una de las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y el pabellón “El Alma del Mundial” de las Fiestas de Octubre se concibe como un puente que conecta la pasión futbolera global con la tradición cultural de Jalisco.

El recorrido inicia con el Túnel Inmersivo “El Alma del Mundial”, un pasaje multisensorial en el que luces, sonidos y proyecciones transportan al visitante al vibrante ambiente de un estadio en plena inauguración. Desde el primer paso, el público sentirá la adrenalina de la máxima justa deportiva, además de la exhibición del Balón Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pieza simbólica que conecta innovación con herencia deportiva. Será el sitio perfecto para la foto oficial, un recuerdo de haber estado en el corazón del mundialismo dentro de las Fiestas de Octubre.

El espíritu deportivo se extiende también al foro principal del Auditorio Benito Juárez, donde se ha preparado una cartelera con dos conferencias magistrales protagonizadas por figuras históricas del futbol mexicano: el domingo 12 de octubre se celebrará la Conferencia de Leyendas Mundialistas, encabezada por Luis Roberto Alves “Zague”. El viernes 24 de octubre se realizará un segundo panel en el que participarán Fernando Quirarte, Juan Francisco Palencia, Ramón Ramírez y Carlos Salcido.

En 2025, las Fiestas de Octubre laten al ritmo del mariachi, del pueblo y, ahora también, al compás de los goles que nos preparan para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

