Con la llegada de octubre, el clima comienza a cambiar y con él, también la oferta de productos frescos en los mercados. Este mes es ideal para aprovechar una gran variedad de frutas, verduras y otros alimentos que alcanzan su punto máximo de sabor y valor nutricional. Consumir productos de temporada no solo beneficia la salud, sino que también ayuda al medio ambiente y al bolsillo, pues suelen ser más económicos y sostenibles.Durante octubre, las frutas destacan por sus colores intensos, su dulzura natural y su alto contenido de vitaminas que fortalecen el sistema inmunológico ante los primeros fríos del otoño. Entre las más recomendadas se encuentran:Las verduras también tienen un papel importante este mes. Son ideales para preparar sopas, guisos o ensaladas templadas que reconfortan durante los días más frescos. Estas son algunas de las más comunes en temporada:Además de frutas y verduras, octubre también es un buen momento para disfrutar de otros ingredientes de temporada como:Optar por productos de temporada garantiza mayor frescura, sabor y valor nutricional. Estos alimentos no necesitan largos procesos de almacenamiento o transporte, lo que los hace más ecológicos y accesibles. Además, adaptarse al ciclo natural de la tierra permite al cuerpo recibir los nutrientes que necesita en cada época del año.En definitiva, octubre ofrece una gran variedad de opciones coloridas, nutritivas y deliciosas. Aprovechar las frutas y verduras de temporada no solo mejora la alimentación, sino que también conecta con los ritmos naturales del entorno y la cultura gastronómica local.