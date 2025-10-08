Con la llegada de octubre, el clima comienza a cambiar y con él, también la oferta de productos frescos en los mercados. Este mes es ideal para aprovechar una gran variedad de frutas, verduras y otros alimentos que alcanzan su punto máximo de sabor y valor nutricional. Consumir productos de temporada no solo beneficia la salud, sino que también ayuda al medio ambiente y al bolsillo, pues suelen ser más económicos y sostenibles.

Frutas de temporada en octubre

Durante octubre, las frutas destacan por sus colores intensos, su dulzura natural y su alto contenido de vitaminas que fortalecen el sistema inmunológico ante los primeros fríos del otoño. Entre las más recomendadas se encuentran:

Mandarina: rica en vitamina C y antioxidantes, ayuda a prevenir resfriados y refuerza las defensas.

Guayaba: una excelente fuente de fibra y vitamina C; favorece la digestión y fortalece el sistema inmune.

Manzana: muy versátil, aporta pectina y antioxidantes que contribuyen a la salud digestiva y cardiovascular.

Pera: ligera y refrescante, ideal para mantener una buena hidratación y mejorar el tránsito intestinal.

Granada: símbolo del otoño, contiene antioxidantes que protegen el corazón y combaten el envejecimiento celular.

Uvas: fuente de resveratrol, un compuesto que favorece la circulación y protege las células del daño oxidativo.

Plátano: energético y rico en potasio, perfecto para mantener los músculos en buen estado.

Verduras y hortalizas frescas de octubre

Las verduras también tienen un papel importante este mes. Son ideales para preparar sopas, guisos o ensaladas templadas que reconfortan durante los días más frescos. Estas son algunas de las más comunes en temporada:

Calabaza: protagonista del otoño, rica en betacarotenos y excelente para la vista y la piel.

Zanahoria: otra fuente importante de vitamina A y antioxidantes.

Espinaca: aporta hierro, calcio y fibra, fortaleciendo los huesos y la salud cardiovascular.

Col y coliflor: ricas en vitaminas C y K, ayudan a desintoxicar el organismo y a reforzar el sistema inmunológico.

Betabel: su color vibrante se debe a los pigmentos naturales que benefician la circulación sanguínea.

Chayote: ligero, bajo en calorías y muy hidratante, ideal para acompañar platillos salados.

Otros alimentos típicos del mes

Además de frutas y verduras, octubre también es un buen momento para disfrutar de otros ingredientes de temporada como:

Setas y hongos: crecen de forma natural tras las lluvias, son ricos en minerales y un excelente sustituto vegetal de la carne.

Camote: fuente de carbohidratos complejos y antioxidantes, perfecto para postres o guarniciones.

Maíz: base de muchos platillos tradicionales, aporta energía y fibra.

Beneficios de comer según la temporada

Optar por productos de temporada garantiza mayor frescura, sabor y valor nutricional. Estos alimentos no necesitan largos procesos de almacenamiento o transporte, lo que los hace más ecológicos y accesibles. Además, adaptarse al ciclo natural de la tierra permite al cuerpo recibir los nutrientes que necesita en cada época del año.

En definitiva, octubre ofrece una gran variedad de opciones coloridas, nutritivas y deliciosas. Aprovechar las frutas y verduras de temporada no solo mejora la alimentación, sino que también conecta con los ritmos naturales del entorno y la cultura gastronómica local.

