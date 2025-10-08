Miércoles, 08 de Octubre 2025

Objetos con los que NO puedes ingresar a las Fiestas de Octubre 2025

¡Toma nota! Disfruta de las Fiestas de Octubre y toma tus precauciones a la hora de planear tu visita

Por: Nancy Andrade Jáuregui

El costo de la entrada general es de 60 pesos, con tarifas preferenciales de 30 pesos para estudiantes y adultos mayores, y 25 pesos para niñas y niños menores de 12 años EL INFORMADOR/ A. Navarro

Las Fiestas de Octubre 2025 ya comenzaron; un evento ideal para divertirte, comer rico y escuchar en vivo a tus artistas favoritos y si ya tienes plan para asistir en los próximos días aquí te compartimos cuáles son los objetos con los que NO puedes ingresar, para que puedas tomar tus precauciones y disfrutar por completo de esta edición que estará hasta el 04 de noviembre de 2025.

El recinto abre sus puertas desde las 10:00 de la mañana hasta la medianoche, mientras que las terrazas permanecerán en operación hasta las 3:00 de la madrugada, ofreciendote una experiencia extendida para que disfrutes tanto de las actividades diurnas como nocturnas.

El costo de la entrada general es de 60 pesos, con tarifas preferenciales de 30 pesos para estudiantes y adultos mayores, y 25 pesos para niñas y niños menores de 12 años. En tanto, los menores de hasta 3 años y las personas con discapacidad podrán ingresar de manera gratuita, reforzando el enfoque familiar e incluyente de esta tradicional celebración tapatía.

Lista de objetos con los que NO puedes ingresar a las Fiestas de Octubre 2025

  • Aerosoles.
  • Maquillaje.
  • Latas u objetos de vidrio.
  • Sombrillas/ paraguas.
  • Encendedores.
  • Respecto a la ropa queda prohibido los estoperoles, bats y hebillas grandes .
  • Armas.
  • Mochilas.
  • Objetos punzocortantes.
  • Mascotas.
  • Alimentos y bebidas.
  • Artículos inflamables.
  • Peluches.
  • Laptops.
  • Cámaras profesionales.
  • Cascos.
  • Gas lacrimógeno.
  • Plumas, lápices y plumones.
  • Dispositivos láser y objetos paralizantes.
  • Drones.
  • Líquidos de cualquier tipo.
  • Herramientas.
  • Medicamentos (rigurosa receta).
  • Banderas y banderines.
  • Drogas.
  • Bebidas alcohólicas.
  • Instrumentos musicales.
  • Cigarros,cigarros electrónicos y vapeadores. 
CORTESÍA/ Fiestas de Octubre 2025.

