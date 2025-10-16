Este jueves se llevó a cabo la segunda mesa de diálogo con autoridades de Tlajomulco y del Estado, escuelas y padres de familia, en busca de sumar nuevas estrategias que permitan a los planteles implementar transporte escolar según sus necesidades, como parte del plan metropolitano que se sigue para descongestionar la avenida López Mateos.

De acuerdo con el alcalde de Tlajomulco, Quirino Velázquez, la estrategia es de gran relevancia, puesto que, según han avanzado los análisis impulsados por la alcaldía, se ha determinado que los coches que llevan y recogen a los niños de sus planteles escolares ascienden a 10 mil, cifra que representaría el 20% de todos los vehículos particulares que transitan por López Mateos (considerando el municipio).

"Incluso representan más que el transporte de carga que entra a López Mateos, por eso tenemos que apostarle bastante. Y si este proyecto sale, sin duda vamos a estar contribuyendo mucho a esta problemática", mencionó el munícipe.

De esta forma, el proyecto busca estar listo antes de que termine el 2025 con el objetivo de echarlo a andar, a manera de piloto, en enero del año próximo , para posteriormente hacer los ajustes necesarios que permitan tener operando la estrategia en su totalidad y bien reglamentada para el ciclo escolar 2026-2027, añadió Quirino Velázquez.

La mesa de trabajo del día de hoy contempló a 24 de las 39 escuelas con más de 300 alumnos que existen en Tlajomulco, y que por ley deben contar con sistemas de transporte escolar como parte de las medidas de descongestionamiento vial y mejora de la calidad del aire, aunque se espera que también puedan ir sumándose los planteles de menor número de alumnos con medidas particulares adaptadas a sus necesidades.

Durante los trabajos de este jueves, René Caro, coordinador General de Gestión del Territorio de Tlajomulco, brindó algunos de los números que reflejan la problemática, coincidiendo en que el mayor volumen de coches en López Mateos se tiene entre las 7:30 y las 9:00 horas y las 13:30 y las 14:45 horas (entrada y salida de escuelas), así como entre las 17:15 y las 19:15 horas (salidas laborales).

También se dio a conocer que, del 100% de viajes que se realizan en el corredor, el 95% es de autos particulares , que en su mayoría abarcan un tiempo de traslado entre los 45 a los 60 minutos, aunque hay un porcentaje de alrededor del 12% que puede llegar a hasta las dos horas de traslado.

En este sentido, comentó René Caro, es que se busca reglamentar que las escuelas tengan sus propios sistemas de transporte para minimizar ese impacto que representa el volumen de coches que llevan y recogen al alumnado, y que aumentan la carga vial de López Mateos, considerando que, según la encuesta previamente realizada a centros educativos, cerca del 60% de los padres de familia dijo que sí usaría un transporte escolar.

Cada escuela elegirá la mejor opción según sus necesidades

Durante la mesa de trabajo se presentaron algunas opciones y casos de éxito de escuelas de la zona, pero también a nivel internacional, que los planteles pueden considerar. Estas van desde los típicos camiones escolares, pasando por "rondas" o sistemas de traslado del alumnado "un día cada quien", sistemas de traslado en grupo "a pie" (para quienes viven más cerca de los planteles), o hasta en bicicleta, además de transporte escolar que, en lugar de recoger a las y los alumnos en cada una de sus casas, puedan hacerlo en puntos clave como iglesias, tiendas o parques, evitando saturar las vías principales.

Para ello es que, refirieron las autoridades municipales, cada escuela deberá presentar un diagnóstico a partir de encuestas a las familias y el alumnado para conocer las opciones que más les favorecen, además de analizar los entornos para saber si es necesario reforzar las infraestructuras públicas, como banquetas, cruces seguros, balizamiento, espacios incluyentes, topes, luz, entre otros. Todo debe estar listo antes de la siguiente reunión municipal, en aproximadamente tres semanas.

Durante la mesa de trabajo de este jueves, además de los colegios y las representaciones de las y los padres de familia, también estuvieron presentes el secretario de Movilidad, Diego Monraz; la titular de la Dirección de Movilidad de Zapopan, Mercedes Cruz; y el comisario de la Policía Vial, Omar García.

Las cifras:

Los planteles escolares que alberga Tlajomulco contemplan alrededor de 10 alumnos/coches que se suman al congestionamiento vial de López Mateos

De las 97 escuelas identificadas por Tlajomulco, 39 son consideradas de alta prioridad por albergar a más de 300 alumnos. De ellas, solo ocho son públicas, y el resto, privadas. La mayoría se ubica en la zona de San Agustín y Santa Anita.

Hay otras 21 escuelas de prioridad media por albergar entre 150 a 300 alumnos, de las cuales 15 son públicas y seis privadas.

