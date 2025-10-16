Bomberos de Guadalajara controlan incendio en Lomas de Polanco

Durante la madrugada, elementos de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara atendieron el reporte de un incendio ocurrido en Lomas de Polanco.

Oficiales de la Base 3 acudieron a una vivienda ubicada sobre la calle David Barragán en su cruce con Ramón Alcorta en la colonia mencionada. Al acudir al lugar, los elementos notaron que el fuego se encontraba en la parte trasera del domicilio, dentro de un cuarto improvisado de aproximadamente 3x6 metros, donde se quemó madera y diversos artículos en desuso.

El incendio comenzaba a propagarse hacia la azotea de una casa colindante, por lo que los Bomberos realizaron acciones inmediatas y lograron controlar el suceso a tiempo, evitando daños mayores. Una vez controlado el fuego, se realizó enfriamiento del área para prevenir que el incendio se reavivara.

A la llegada de los Bomberos de Guadalajara, las dos personas que habitan el inmueble ya se encontraban a salvo en el exterior, por lo que no se registraron lesionados.

Hasta el momento se desconoce la causa que provocó el incendio.

¿Cómo reportar una emergencia a Bomberos de Guadalajara?

La Unidad de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara atienden bajo el número global de emergencias 911 o a través del número 33 1201 7700. Así mismo, el número 070 sirve para atención ciudadana.

Te puede interesar: Fuga de agua provoca cierre vehicular en López Mateos a la altura de La Calma

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB