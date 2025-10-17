Jalisco define plan estatal de abasto de energía sustentable

El Plan Estatal de Abasto de Energía Sustentable ya fue definido tras concluir su etapa de elaboración y consulta, por lo que Jalisco avanza hacia un modelo energético más limpio y competitivo. El secretario de Desarrollo Sustentable Energético, Manuel Herrera Vega, explicó que el documento fue alineado con las directrices federales y construido mediante una convocatoria ciudadana abierta, con la participación de universidades, cámaras empresariales y organizaciones civiles.

Destacó la conformación de ocho mesas de trabajo que darán seguimiento al plan con metas proyectadas al 2030. Los ejes principales son tres: garantizar el suministro energético, consolidar a Jalisco como un estado competitivo y avanzar en la transición sustentable para reducir emisiones contaminantes.

Entre los temas abordados por las mesas figuran la suficiencia energética, transición y eficiencia, así como justicia energética, que busca garantizar el acceso equitativo a la energía para toda la población. El plan también prioriza obras de infraestructura clave, como plantas de gas y proyectos de generación renovable. Y promueve el aprovechamiento de fuentes limpias.

“Jalisco es líder nacional en generación distribuida, con más de 90 mil contratos de energía solar”, destacó el funcionario. “Queremos que más hogares y empresas adopten esta modalidad mediante esquemas de financiamiento flexibles que permitan cubrir parte de los costos con el ahorro en consumo energético”.

El proyecto contempla un diagnóstico energético en 50 municipios, con el objetivo de reducir el gasto público en electricidad y aumentar el uso de energías renovables. Según Herrera Vega, instituciones como el SIAPA podrían ahorrar hasta 270 millones de pesos anuales, mientras que los municipios lograrían recortes combinados de entre 300 millones y 400 millones de pesos.

Actualmente se han identificado 40 mil hogares sin acceso a energía y 90 localidades que requieren suministro, muchas en zonas rurales o asentamientos irregulares. Para éstas se contempla la instalación de paneles y calentadores solares, baterías y biodigestores.

Adelantó que la UdeG y el ITESO trabajan en el primer índice de pobreza energética de América Latina, herramienta que permitirá dimensionar con precisión el grado de marginación energética en el estado para actuar y reducir los indicadores.

En materia de movilidad sustentable, se pretende la reconversión de vehículos a gas natural y el uso de transporte eléctrico, con el fortalecimiento de electrolineras para autos particulares y transporte público. Ejemplo de ello será la Línea 5 del transporte masivo en la carretera a Chapala, 100% eléctrica. El objetivo es sustituir cada año 60 mil vehículos de gasolina por unidades eléctricas o híbridas antes de 2030. Además, se busca que los nuevos desarrollos habitacionales incorporen sistemas propios de energía renovable y promuevan la electromovilidad.

La estrategia pretende una cartera de inversión superior a 10 mil millones de dólares en el sexenio. Entre los proyectos más relevantes se incluye la planta de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se construirá en Jalisco.

Y la expectativa de generar 20 mil empleos adicionales por año.

