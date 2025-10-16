En este momento, oficiales de la Policía Vial Jalisco brindan apoyo sobre la lateral de avenida Vallarta y Anillo Periférico tras un incidente en el que un tractocamión con remolque derribó tres postes de Comisión Federal de Electricidad (CFE)

El tráiler que transportaba una maquinaria habría jalado unos cables y derribado los postes de CFE al atorarse en el enramado de infraestructura eléctrica a la altura de las oficinas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). El accidente ocurrió en el acceso del Anillo Periférico hacia avenida Vallarta en dirección poniente.

Por ello existe un cierre vial parcial en el cruce. El paso está bloqueado para los automovilistas quienes vienen de avenida Inglaterra con miras a tomar Periférico. Hay desvío hacia el trébol vehicular. Por ello, Policía Vial Jalisco recomienda tomar las siguientes rutas alternas:

Avenida Vallarta – Nodo Periférico

Avenida Inglaterra

Avenida Aviación

De igual forma, se pide a la población circulante extremar precauciones y tomar tiempo suficiente en caso de que se deba transitar por dicho cruce.

Los postes fueron arrancados de sus bases de concreto provocando que los servicios de energía eléctrica y telecomunicaciones se perdieran en la zona. Se habla que los cables arrancados de CFE eran de Media Tensión por lo que se ha quitado la energía para trabajar en el restablecimiento del servicio. Así mismo, en el sitio se encuentra personal de distintas empresas de telecomunicaciones realizando el desanudo de cables rumbo a la reconexión.

