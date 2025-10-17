Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 17 de octubre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 17 de octubre prevé que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 13% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 21 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 22 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 23 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 24 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

