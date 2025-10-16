Jueves, 16 de Octubre 2025

Rutas de camiones que presentan retrasos en sus derroteros HOY en la ZMG

¡Anótale! El día de hoy algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman vialidades alternas en la ZMG

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por lo que te recomendamos mantenerte informado. EL INFORMADOR/ A. Navarro

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este jueves 16 de octubre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 2:58 pm, la Secretaría informó que debido al tráfico cargado en Periférico y Camino al ITESO, las rutas A04 y A05 Vía 1 de Mi Macro Periférico presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos. 

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

