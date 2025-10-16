La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este jueves 16 de octubre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 2:58 pm, la Secretaría informó que debido al tráfico cargado en Periférico y Camino al ITESO, las rutas A04 y A05 Vía 1 de Mi Macro Periférico presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

