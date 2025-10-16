Violencia en Teocaltiche: Decomisan coches con reporte de robo y armas

Anoche se registraron diversos hechos violentos, una vez más, en el municipio de Teocaltiche: el asesinato de un hombre a pocos metros del centro del municipio, y la quema de dos vehículos.

Aunque no se ha confirmado oficialmente que estuviera relacionado, previo a la quema de los vehículos, la Policía del Estado había logrado asegurar varios vehículos con reporte de robo, armas y equipo táctico.

Los elementos, adscritos a la Policía Regional instaurados en el Operativo Altos Norte —en coordinación con policías del Municipio— detectaron y aseguraron los coches, los tres con reporte de robo, así como una aparente arma de fuego larga que junto con el equipo táctico, presuntamente pertenecían a un grupo generador de violencia en la región.

En la Colonia Maravillas, los oficiales desplegaban una columna de vigilancia cuando detectaron que varios sujetos descendieron de distintos vehículos estacionados en Guanajuato y Quintana Roo y corrieron hacia una zona despoblada.

Los efectivos realizaron una revisión apegada al protocolo policial y corroboraron que los automóviles tenían reporte de robo. Uno de ellos era una Chevrolet Tahoe, con reporte de robo con violencia en Aguascalientes, en septiembre de 2024.

El otro vehículo era una Nissan Xtrail que había sido robada en Encarnación de Díaz, en cuyo interior detectaron a simple vista dos cargadores, al parecer para rifle de asalto AK-47, con cuatro cartuchos; un cargador AR-15, con cinco tiros; una cubeta con ponchallantas y un chaleco táctico con dos placas balísticas.

Por su parte, los oficiales municipales reportaron que metros adelante de este punto, encontraron también en aparente abandono una camioneta Chevrolet Traverse, que contaba con reporte de robo de diciembre pasado en Lagos de Moreno. Dentro de esta unidad encontraron un rifle de asalto de calibre .223, con un cargador y ocho cartuchos útiles.

"Por lo anterior, los uniformados notificaron a un agente del Ministerio Público, quien ordenó el aseguramiento de las unidades y todo lo encontrado dentro de ellas", finalizó la Secretaría de Seguridad.

