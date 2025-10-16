La Universidad de Guadalajara realizó esta mañana el banderazo de salida de las nuevas unidades articuladas de transporte público , en su recorrido al Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias (CUCBA).

Las nuevas unidades saldrán del Parque Revolución, llegarán a la Central Camionera de Zapopan y posteriormente los estudiantes trasbordarán a otra unidad que entrará hasta el CUCBA.

Estos nuevos camiones se sumarán a los derroteros ya existentes , ampliando la cobertura y disminuyendo la frecuencia de paso.

El evento fue presidido por la maestra Karla Planter Pérez, rectora general de la Universidad de Guadalajara, quien dijo que este servicio es el resultado de las gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado.

"Quiero decirles a los estudiantes que aquí está (el resultado) de las gestiones ante las instancias públicas responsables y afortunadamente tuvimos una buena respuesta", precisó.

Añadió que había una necesidad de conectar en distintos puntos de la red universitaria.

“Tlajomulco es otro de los puntos que tenemos pendientes, pero ahí hay algo bueno que está construyéndose el Tren Ligero construyéndose e incluso hay una parada afuera del Centro Universitario ahí es cuestión de esperar", comentó.

La rectora comentó que en el caso de Puerto Vallarta habrá más conexión para el Centro Universitario de la Costa, pero también se implementarán nuevas líneas.

Asimismo, adelantó que para el Centro Universitario de Tonalá próximamente lanzarán nuevas rutas para facilitar la llegada de los alumnos.

