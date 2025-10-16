Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 7 —con características de estacionario sobre el norte del país—; la corriente en chorro subtropical; el ingreso de humedad del mar Caribe; el lento avance de la onda tropical número 38; y la posible tormenta “Sonia” en las costas del Pacífico sur mexicano, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en las costas de Jalisco y Nayarit, además de otros estados. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se registra la breve caída de llovizna al mediodía.

A esta lloverá hoy, 16 de octubre, en Guadalajara

En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará con nubes y claros, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y los 14 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Noroeste que correrán a 33 km/h. Hoy, no se descarta la probabilidad de algún chubasco puntual por la tarde y hacia la noche. Además, se registra la caída de lluvia en el 30% de su región —con una acumulación de agua de 0.1 milímetros— en casi media hora:

12:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.1 milímetros

¿Dónde se encuentra el posible ciclón tropical "Sonia”?

El SMN reportó hoy, en punto de las 06:00 horas, que la zona de baja presión se localizó a 405 kilómetros al sur de Puerto Ángel, en Oaxaca. Esta incrementó a 50% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas, además de mantenerlo a 60% en 7 días. Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana y lleve por nombre “Sonia”, siendo la tormenta número 17 de la región del Pacífico.

ESPECIAL/IAM

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

