Habrá nuevas líneas de transmisión eléctrica para mayor abasto en Jalisco

De acuerdo con Manuel Herrera Vega, secretario de Desarrollo Sustentable Energético de Jalisco, próximamente se anunciarán los proyectos de las líneas de transmisión eléctrica que serán desarrolladas en el estado y que fueron incluidas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026.

Dejó en claro que se trata de tres líneas de transmisión para la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Ya están en el Presupuesto de Egresos contempladas las líneas de transmisión para Jalisco. Viene una lista de 20 obras, de las cuales tres líneas de transmisión son estratégicas para la Zona Metropolitana de Guadalajara. Y una está desde 2016. Es una gran noticia… ya se va a fortalecer la energía”.

Una línea de transmisión es la infraestructura que transporta energía eléctrica desde las plantas generadoras (como presas, termoeléctricas o parques solares y eólicos) hasta las subestaciones donde se distribuye hacia hogares, industrias y comercios. Y en Jalisco es lo que están demandando los industriales, porque la electricidad y el agua son las prioridades para nuevos proyectos de inversión.

El Gobierno del Estado había anunciado que cuenta con 20 proyectos de generación de energía en su portafolio que suman inversiones por cuatro mil millones de dólares, los cuales se están trabajando de la mano con la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía del Gobierno federal para lograr su concreción.

Manuel Herrera Vega, secretario de Desarrollo Sustentable Energético. EL INFORMADOR/A. Navarro

No obstante, para Manuel Herrera, la apuesta principal es llegar a los 10 mil millones de dólares de inversión, en su mayoría privada, con fecha al 2030 en una cartera de proyectos.

“Un gran porcentaje va a ser inversión privada de aquí al 2030. Sin mencionar lo que esos 10 mil millones de dólares que tenemos en una cartera de proyectos, lo que desdobla en materia de inversión privada”.

Entre los principales proyectos está la construcción de una planta de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunciada por el Gobierno federal como parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional.

Según la CFE, la nueva central tendrá una capacidad de 934 megawatts, con una inversión estimada de 571 millones de dólares. Las proyecciones de la Federación la colocan como la planta de mayor generación entre los proyectos de energía anunciados para este sexenio.

La central de ciclo combinado forma parte de la primera etapa del plan de expansión 2025-2030 de la CFE, que contempla 51 proyectos de generación con distintas tecnologías y una capacidad total de 29 mil 074 megawatts, para los cuales se invertirán 22 mil 377 millones de dólares.

La planta de la CFE es la primera de varias inversiones que se buscan concretar en Jalisco y que permitirían la creación de 20 mil empleos adicionales al año por el plan energético estatal de cara al 2030.

“Esos son más de 20 mil empleos adicionales anuales, solamente por la implementación de este plan, es decir, estos 20 mil empleos adicionales vendrían a sumarse a los empleos que ya se están generando en una dinámica del ejercicio de gobierno. De que empiece la implementación del plan, nosotros consideramos que podrían verse reflejados en 2027”.

Y con dicho plan energético, prevén sumar más de cinco mil hectáreas de parques industriales, los cuales ya tendrían el suministro energético asegurado.

“Más de cinco mil hectáreas adicionales de parques industriales con suministro energético garantizado, porque hoy la infraestructura industrial que se está desarrollando en el estado no tiene garantizado el suministro energético”.

Los ahorros con el Plan Estatal de Desarrollo Energético que se busca implementar alcanzarían los 700 millones de pesos anuales en materia energética, permitiendo incrementar la capacidad de generación hasta 4.5 terawatts en energía eléctrica y, con ello, haber abatido el déficit energético de cara al 2030 y dejar de importar energía de otros estados.

Esto se complementaría con la cantidad de paneles solares: la Entidad tiene más de 90 mil contratos de interconexión registrados durante los primeros meses de 2025, lo cual equivale a 658 megawatts de capacidad instalada de generación de energía en lo que va del año.

La cantidad de energía generada -principalmente por autoconsumo- ayudaría a la población, comerciantes e industriales a evitar fallas que deriven en más apagones en el país. El pasado 24 de mayo, este medio documentó que la caída en la inversión en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sexenio pasado está provocando fallas que derivan en más apagones en el país, sobre todo entre las 18:00 y 22:00 horas.

